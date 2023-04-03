Кремль назвал убийство Владлена Татарского терактом

Убийство военкора Владлена Татарского — это теракт, за которым может стоять «киевский режим», заявил Дмитрий Песков. По его словам, следствие активно работает над выявлением всех причастных к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге

Фото: Виктория Саитова / РБК

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в Санкт-Петербурге является терактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это теракт. <…> Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых», — сказал Песков.

По его словам, у Национального антитеррористического комитета есть данные о том, что к подготовке этого убийства могут иметь отношение украинские спецслужбы. «Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта. И конечно, соболезнуем родным и близким Фомина, который погиб в результате этого теракта», — сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, столкнулась ли Россия с новой волной терроризма, Песков ответил, что «Россия столкнулась с киевским режимом». «И это режим, который поддерживает террористические действия. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной. Это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина и терактом в Петербурге. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет начиная с 14-го года. Именно поэтому проводится СВО», — продолжил он.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В этот момент там проходил творческий вечер военного корреспондента Максима Фомина — автора телеграм-канала о происходящем в зоне спецоперации на Украине под псевдонимом Владлен Татарский.

От взрыва Фомин погиб, более 30 человек получили ранения. Восемь человек — в тяжелом состоянии. По одной из версий, сработало взрывное устройство, спрятанное внутри статуэтки, которую на мероприятие с Татарским принесла девушка, представившаяся Анастасией. Она вручила военкору коробку и села в зале, а после взрыва смогла скрыться. Собеседник РБК в МВД говорил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно. По его словам, российские спецслужбы давно знали, что на Татарского готовилось покушение.

В причастности к взрыву подозревают Дарью Трепову 1997 года рождения. СК сообщил днем 3 апреля, что девушку нашли и задержали.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что убийство военкора Владлена Татарского было спланировано «спецслужбами Украины».

По его данным, для этого была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Дарья Трепова в сообщении НАК названа «активной сторонницей» ФБК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК («убийство, совершенное общеопасным способом», максимальное наказание — пожизненное заключение).