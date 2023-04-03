Кремль назвал убийство Владлена Татарского терактом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Тренер Медведева объяснил, почему против россиянина трудно играть Спорт, 13:34
Кремль объяснил тезис о превентивном ударе в концепции внешней политики Политика, 13:33
Недельное голодание и симулятор козла: ЗОЖ-привычки основателя Evernote Pro, 13:26
Politico узнало о сомнениях Запада насчет целей визита Макрона в Китай Политика, 13:22
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 13:18
Акции «Соллерса» взлетели на 62% в отсутствие корпоративных новостей Инвестиции, 13:17
Снаряд попал на территорию предприятия в белгородском селе Политика, 13:15
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:14
Вице-чемпион КХЛ отправил в отставку главного тренера Спорт, 13:11
В «Москва-Сити» запустили рекламный хаб РБК +, 13:02
Видео допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Политика, 13:01
Каркасные дома завоевывают популярность. Почему растет спрос Недвижимость, 13:00
Как продавцам строить стратегию в онлайн-ретейле: советы «Яндекс.Лавки» Pro, 12:56
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:55
Гибель военкора Татарского ,  
0 

Кремль назвал убийство Владлена Татарского терактом

Дмитрий Песков: убийство военкора Владлена Татарского в Петербурге — это теракт
Убийство военкора Владлена Татарского — это теракт, за которым может стоять «киевский режим», заявил Дмитрий Песков. По его словам, следствие активно работает над выявлением всех причастных к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге
Фото: Виктория Саитова / РБК
Фото: Виктория Саитова / РБК

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в Санкт-Петербурге является терактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это теракт. <…> Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых», — сказал Песков.

По его словам, у Национального антитеррористического комитета есть данные о том, что к подготовке этого убийства могут иметь отношение украинские спецслужбы. «Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта. И конечно, соболезнуем родным и близким Фомина, который погиб в результате этого теракта», — сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, столкнулась ли Россия с новой волной терроризма, Песков ответил, что «Россия столкнулась с киевским режимом». «И это режим, который поддерживает террористические действия. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной. Это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина и терактом в Петербурге. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет начиная с 14-го года. Именно поэтому проводится СВО», — продолжил он.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В этот момент там проходил творческий вечер военного корреспондента Максима Фомина — автора телеграм-канала о происходящем в зоне спецоперации на Украине под псевдонимом Владлен Татарский.

Читайте на РБК Pro
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Как и почему американские чиновники вытесняют криптобиржу Binance из США
Вина управленцев: как Япония уступила место второй экономики мира Китаю
Прерванный полет: почему сорвалась продажа создателя Angry Birds

От взрыва Фомин погиб, более 30 человек получили ранения. Восемь человек — в тяжелом состоянии. По одной из версий, сработало взрывное устройство, спрятанное внутри статуэтки, которую на мероприятие с Татарским принесла девушка, представившаяся Анастасией. Она вручила военкору коробку и села в зале, а после взрыва смогла скрыться. Собеседник РБК в МВД говорил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно. По его словам, российские спецслужбы давно знали, что на Татарского готовилось покушение.

В причастности к взрыву подозревают Дарью Трепову 1997 года рождения. СК сообщил днем 3 апреля, что девушку нашли и задержали.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что убийство военкора Владлена Татарского было спланировано «спецслужбами Украины».

По его данным, для этого была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Дарья Трепова в сообщении НАК названа «активной сторонницей» ФБК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК («убийство, совершенное общеопасным способом», максимальное наказание — пожизненное заключение).

Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Владлен Татарский Дмитрий Песков убийство теракт
Материалы по теме
НАК связал убийство Татарского со спецслужбами Украины и ФБК
Политика
Объявленную в розыск по делу Татарского девушку задержали
Политика
Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter