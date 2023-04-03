СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 17:55
Постпред Ульянов рассказал о скором визите главы МАГАТЭ в Россию Политика, 18:10
Галустян заявил, что не намерен уезжать из России Общество, 18:05
Тренд на знания: почему стоит купить квартиру рядом с престижной школой РБК Недвижимость, 18:04
Индекс NASDAQ Composite показал лучший квартал с 2020 года Инвестиции, 17:58
Аутсайдер РПЛ в третий раз за сезон уволил главного тренера Спорт, 17:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:52
Адвокат сообщил о начале процедуры перевода Сапеги из Белоруссии в Россию Политика, 17:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 17:30 Политика, 17:50
Kyodo сообщило об изменении позиции Китая по Курильским островам Политика, 17:47
Российский тренер ушел из сборной Киргизии Спорт, 17:44
В Минфине назвали результаты единого налогового платежа за три месяца Финансы, 17:43
Художнику Черному запретили выходить по ночам за надпись «No war» Политика, 17:31
Россия приостановила выплату взносов в парламентскую ассамблею ОБСЕ Политика, 17:31
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт Политика, 17:29
Гибель военкора Татарского ,  
0 

СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт

СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Планирование и организация преступления осуществлялись на Украине, а задержанная по подозрению в его совершении является сторонницей признанного экстремисткой организацией и запрещенного ФБК (включен в реестр иноагентов)
Фото: Виктория Саитова / РБК
Фото: Виктория Саитова / РБК

Следственный комитет России переквалифицировал дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), на статью о теракте, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК России (террористический акт)», — говорится в сообщении.

В СК считают, что планирование и организация преступления осуществлялись на Украине. Задержанная по подозрению в совершении теракта Дарья Трепова придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов), добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство Владлена Татарского терактом. «Это теракт. <…> Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых», — подчеркнул он.

СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт
Video

Взрыв в баре «Патриот на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В этот момент там проходил творческий вечер военного корреспондента Максима Фомина — автора телеграм-канала о происходящем в зоне спецоперации на Украине под псевдонимом Владлен Татарский. Военкор скончался, еще более 30 человек получили ранения.

Читайте на РБК Pro
Какие компании и отрасли могут резко вырасти за счет нейросетей
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов

Согласно одной из версий, взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, которую на мероприятие с Татарским принесла девушка, представившаяся Анастасией. Она вручила военкору коробку и села в зале. После взрыва ей удалось скрыться.

Собеседник РБК в МВД говорил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте. По его словам, российские спецслужбы знали, что на Татарского готовилось покушение.

В причастности к взрыву подозревают Дарью Трепову 1997 года рождения. Ее нашли и задержали днем 3 апреля. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), для реализации теракта была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с ФБК.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
теракт Санкт-Петербург Владлен Татарский СК
Материалы по теме
Власти Петербурга выплатят семье Татарского 1 млн руб.
Политика
На работе подозреваемой в убийстве Татарского рассказали о ней
Политика
Видео допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter