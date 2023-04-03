СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт

СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте

Планирование и организация преступления осуществлялись на Украине, а задержанная по подозрению в его совершении является сторонницей признанного экстремисткой организацией и запрещенного ФБК (включен в реестр иноагентов)

Фото: Виктория Саитова / РБК

Следственный комитет России переквалифицировал дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), на статью о теракте, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК России (террористический акт)», — говорится в сообщении.

В СК считают, что планирование и организация преступления осуществлялись на Украине. Задержанная по подозрению в совершении теракта Дарья Трепова придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов), добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство Владлена Татарского терактом. «Это теракт. <…> Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых», — подчеркнул он.

Video

Взрыв в баре «Патриот на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В этот момент там проходил творческий вечер военного корреспондента Максима Фомина — автора телеграм-канала о происходящем в зоне спецоперации на Украине под псевдонимом Владлен Татарский. Военкор скончался, еще более 30 человек получили ранения.

Согласно одной из версий, взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, которую на мероприятие с Татарским принесла девушка, представившаяся Анастасией. Она вручила военкору коробку и села в зале. После взрыва ей удалось скрыться.

Собеседник РБК в МВД говорил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте. По его словам, российские спецслужбы знали, что на Татарского готовилось покушение.

В причастности к взрыву подозревают Дарью Трепову 1997 года рождения. Ее нашли и задержали днем 3 апреля. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), для реализации теракта была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с ФБК.