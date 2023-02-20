В деле о покушении на Соловьева появилось обвинение в терроризме

Фигурантам дела о покушении на телеведущего вменяют участие в террористической организации, изготовление взрывчатки и повреждение имущества. Ранее их обвиняли в препятствовании деятельности журналиста и приготовлении к убийству

Владимир Соловьев (Фото: Владимир Андреев / ТАСС)

Следователи расширили обвинение фигурантам дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, сообщает «Коммерсантъ». Теперь им вменяют участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5. УК), максимальное наказание по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы.

Следствие считает, что фигуранты также виновны в хранении и изготовлении оружия и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223) и уничтожении и повреждении имущества (ст. 167 УК). Как пишет газета, при обысках у них нашли «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие; также, по версии следствия, они участвовали в поджогах административных и служебных зданий и автомобилей, таким образом высказываясь против военных действий на Украине.

Изначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, пп. «б, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству общеопасным способом), а также по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия). По первой статье предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, а по второй — срок до шести лет.

Под арестом находятся семь человек — Андрей Пронский, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Василий Стрижаков, Владимир Беляков, Андрей Волков и Тимофей Мокий, следствие считает их участниками запрещенной в России террористической организации National Socialism/White Power. «Коммерсантъ» отмечает, что у некоторых ранее были проблемы с законом, двое имеют первую и вторую группу инвалидности, а ходатайство об аресте Степанова рассматривали в отдельном порядке, так как тот при задержании выпрыгнул из окна и сломал ноги.

ФСБ объявила о предотвращении покушения на Соловьва 25 апреля 2022 года. В тот же день ведомство распространило видео с одним из задержанных, где тот утверждает, что обсуждались также нападения на телеведущих Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и Маргариту Симоньян. По версии следствия, преступление готовилось по заданию украинских спецслужб. Служба безопасности Украины назвала это выдумкой, заявив, что не имела планов покушения на Соловьева.