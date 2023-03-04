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Военная операция на Украине ,  
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Латвия назвала поставки западных истребителей Украине «вопросом времени»

Премьер Латвии Кариньш: поставка западных истребителей Украине – вопрос времени
Рига поставила бы Киеву истребители, если бы они у нее были, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам, «единственный путь к миру лежит через победу Украины»
Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина должна получить от Запада истребители и принятие соответствующего решения является лишь вопросом времени, заявил в интервью Spiegel премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить», — заявил он.

Кариньш добавил, что Латвия поставила бы Украине истребители, если бы они у нее были. «Они неоднократно доказывали, что быстро учатся работать с новой техникой», — сказал латвийский премьер.

Европейские страны, по словам Кариньша, хотят мира. «Но единственный путь к миру лежит через победу Украины. И для этого ей нужно наше оружие», — сказал он.

Перед европейскими странами, считает премьер Латвии, стоит задача, у каждой «по-своему», помочь Украине достичь своих целей. Он напомнил, что Рига уже поставляет Киеву ракеты для зенитной системы Stinger, самоходные гаубицы, вертолеты, обмундирование и медикаменты. «Если бы у нас были танки, мы бы их тоже поставили», — сказал Кариньш.

США и европейские страны с начала российской военной операции поставляют Украине вооружение, боеприпасы и военную технику. В январе США, Британия и Германия объявили о решении передать Киеву танки. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна нуждается в истребителях.

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Поставки боевой авиации, писало Politico, поддерживают страны Балтии. В то же против этого категорически выступает Германия. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Берлин «ни при каких обстоятельствах» не намерен отправлять истребители Украине.

В США вопрос о передаче боевой авиации Киеву обсуждается, говорила замглавы Госдепа Виктория Нуланд. В то же время президент США Джо Байден исключал поставки истребителей в ближайшее время.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню допускал поставки Киеву истребителей Mirage. Немедленные поставки боевых самолетов исключали в Минобороны Великобритании.

В Кремле неоднократно выступали с критикой военной помощи Украине со стороны западных стран. Обсуждение вопроса о передаче истребителей там сочли ростом вовлеченности западных стран в конфликт. Военная помощь Киеву со стороны США и европейских стран, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не помешает достижению целей военной операции.

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Военная операция на Украине истребители поставки оружия Латвия премьер-министр
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