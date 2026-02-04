L'Express узнал о «незаметном» визите советника Макрона в Москву
Дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманнюэль Бонн 3 февраля «незаметно» посетил Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым на фоне переговоров России и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает L'Express со ссылкой на источники.
Франция пытается оставаться вовлеченной в переговорный процесс, отмечает журнал.
Макрон ранее заявил, что возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным готовится. По словам французского лидера, ведутся подготовки на техническом уровне. Макрон отметил, что эта подготовка проводится прозрачно, в условиях консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими странами.
До заявления французского президента, 2 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по организации возможных контактов между Путиным и Макроном. Он добавил, что Москва открыта к идее поддержания диалога.
Начиная с конца декабря прошлого года Макрон не раз публично выступал за налаживание дипломатических каналов связи с Путиным. Как сообщало издание Politico, некоторые европейские правительства даже предлагали назначить специального представителя для контактов с Москвой.
В Кремле на эти инициативы отреагировали сдержанно, заявив, что при наличии обоюдной политической воли такие идеи «можно только положительно оценить». В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил заявления Макрона о готовности к диалогу с Путиным как «работу на публику».
Несмотря на заявления о необходимости диалога с Москвой, в конце января Макрон анонсировал новые антироссийские санкции. «Франция решительно намерена усиливать давление на Россию до тех пор, пока она уклоняется от мира», — написал французский президент в соцсети Х.
Материал дополняется
