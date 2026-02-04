 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

L'Express узнал о «незаметном» визите советника Макрона в Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманнюэль Бонн 3 февраля «незаметно» посетил Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым на фоне переговоров России и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает L'Express со ссылкой на источники.

Франция пытается оставаться вовлеченной в переговорный процесс, отмечает журнал.

Макрон ранее заявил, что возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным готовится. По словам французского лидера, ведутся подготовки на техническом уровне. Макрон отметил, что эта подготовка проводится прозрачно, в условиях консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими странами.

Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным
Политика
Эмманюэль Макрон

До заявления французского президента, 2 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по организации возможных контактов между Путиным и Макроном. Он добавил, что Москва открыта к идее поддержания диалога.

Начиная с конца декабря прошлого года Макрон не раз публично выступал за налаживание дипломатических каналов связи с Путиным. Как сообщало издание Politico, некоторые европейские правительства даже предлагали назначить специального представителя для контактов с Москвой.

В Кремле на эти инициативы отреагировали сдержанно, заявив, что при наличии обоюдной политической воли такие идеи «можно только положительно оценить». В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил заявления Макрона о готовности к диалогу с Путиным как «работу на публику».

Несмотря на заявления о необходимости диалога с Москвой, в конце января Макрон анонсировал новые антироссийские санкции. «Франция решительно намерена усиливать давление на Россию до тех пор, пока она уклоняется от мира», — написал французский президент в соцсети Х.

Материал дополняется

Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
