Axios сообщил о завершении первого дня переговоров России, Украины и США в ОАЭ

Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился

Переговоры возобновятся 5 февраля, сообщил корреспондент Axios

Фото: Reuters

Делегации России, Украины и США завершили первый день переговоров в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в X.

По его данным, они возобновятся в четверг, 5 февраля.

Российскую делегацию вновь возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

В украинскую делегацию входили секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, советник офиса президента Александр Бевз, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Встреча планировалась двухсторонней — России и Украины, сообщал госсекретарь США Марко Рубио. Позднее Axios сообщил, что со стороны Вашингтона в переговорах примет участие спецпосланник президента Стив Уиткофф. На них также присутствовал министр армии США Дэн Дрисколл и зять американского президента Джаред Кушнер.

Накануне переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что дела с урегулированием конфликта идут очень хорошо. До этого он также сообщал, что Россия и Украина подошли близко к сделке и у предстоящих переговоров «есть шанс».

Первый раунд переговоров России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби.

Стороны охарактеризовали его как конструктивный. Как писали ТАСС и Reuters, самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос. Президент России Владимир Путин называл Донбасс «исторической территорией» России, которую она готова вернуть военным или другим способом. Киев идти на территориальные уступки отказывается.