Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился
Делегации России, Украины и США завершили первый день переговоров в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в X.
По его данным, они возобновятся в четверг, 5 февраля.
Российскую делегацию вновь возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.
В украинскую делегацию входили секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, советник офиса президента Александр Бевз, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
Встреча планировалась двухсторонней — России и Украины, сообщал госсекретарь США Марко Рубио. Позднее Axios сообщил, что со стороны Вашингтона в переговорах примет участие спецпосланник президента Стив Уиткофф. На них также присутствовал министр армии США Дэн Дрисколл и зять американского президента Джаред Кушнер.
Накануне переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что дела с урегулированием конфликта идут очень хорошо. До этого он также сообщал, что Россия и Украина подошли близко к сделке и у предстоящих переговоров «есть шанс».
Первый раунд переговоров России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби.
Стороны охарактеризовали его как конструктивный. Как писали ТАСС и Reuters, самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос. Президент России Владимир Путин называл Донбасс «исторической территорией» России, которую она готова вернуть военным или другим способом. Киев идти на территориальные уступки отказывается.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина