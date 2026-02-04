 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился

Axios сообщил о завершении первого дня переговоров России, Украины и США в ОАЭ
Переговоры России и Украины
Переговоры России и США
Переговоры возобновятся 5 февраля, сообщил корреспондент Axios
Фото: Reuters

Делегации России, Украины и США завершили первый день переговоров в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в X.

По его данным, они возобновятся в четверг, 5 февраля.

Российскую делегацию вновь возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ
Фото:Евгений Мессман / ТАСС

В украинскую делегацию входили секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, советник офиса президента Александр Бевз, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Встреча планировалась двухсторонней — России и Украины, сообщал госсекретарь США Марко Рубио. Позднее Axios сообщил, что со стороны Вашингтона в переговорах примет участие спецпосланник президента Стив Уиткофф. На них также присутствовал министр армии США Дэн Дрисколл и зять американского президента Джаред Кушнер.

Накануне переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что дела с урегулированием конфликта идут очень хорошо. До этого он также сообщал, что Россия и Украина подошли близко к сделке и у предстоящих переговоров «есть шанс».

Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины
Дональд Трамп

Первый раунд переговоров России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби.

Стороны охарактеризовали его как конструктивный. Как писали ТАСС и Reuters, самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос. Президент России Владимир Путин называл Донбасс «исторической территорией» России, которую она готова вернуть военным или другим способом. Киев идти на территориальные уступки отказывается.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Фоторепортаж
Фото:Hamad Al Kaabi / Reuters

