 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Министр армии США появился на переговорах в Абу-Даби

Министр армии Дрисколл вошел в состав делегации США на переговорах в Абу-Даби
Сюжет
Мирный план по Украине
В состав американской делегации на переговорах в Абу-Даби кроме Уиткоффа вошли зять Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дрисколл. Они пришли на трехстороннюю встречу без галстуков
Фото: mofa.gov.ae
Фото: mofa.gov.ae

Министр армии США Дэниел Дрисколл принимает участие в переговорах в Абу-Даби. Он фигурирует на фото с участниками переговорных групп, которое опубликовал МИД ОАЭ перед встречей.

На снимке видно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Дрисколл не надели галстуков на встречу. В частности, Уиткофф и Кушнер пришли на встречу в темных кардиганах, Дрисколл же надел деловой костюм и рубашку, но также отказался от галстука.

Министерство в своей публикации отметило, что начало второго раунда переговоров отражает приверженность участвующих сторон дипломатическому пути.

Переговоры продлятся два дня: 4 и 5 февраля. Состав своих делегаций перед вторым раундом стороны официально не обнародовали. Российскую переговорную группу, как и в прошлый раз, возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Главой украинской делегации остался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В Белом доме, в свою очередь, подтверждали только участие Стива Уиткоффа.

Изначально второй раунд встреч по мирному урегулированию был запланирован на 1 февраля в двустороннем формате без США, но его перенесли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что потребовалась «дополнительная стыковка графиков трех сторон».

МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине
Политика
Фото:mofa.gov.ae

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам прошлого переговорного раунда заявил, что ключевой темой остаются территории. Эту точку зрения разделяет и президент Украины Владимир Зеленский.

При этом в Кремле согласились, что территории действительно являются ключевой темой, но отметили: на повестке есть множество других вопросов. В частности, как указывал помощник президента Юрий Ушаков, с российской стороной никто не согласовывал гарантии безопасности.

Накануне переговоров президент США Дональд Трамп сообщил, что дела по урегулированию конфликта на Украине идут очень хорошо. Зеленский, в свою очередь, заявлял, что Украина готова к «реальным шагам», однако вместе с этим признавал, что переговоры находятся на сложной стадии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дэниел Дрисколл США переговоры Абу-Даби Украина
Дэниел Дрисколл фото
Дэниел Дрисколл
министр армии США
1 января 1970 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Опубликованы первые фотографии с переговоров России, США и Украины
Политика
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби
Политика
«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
«Фенербахче» поблагодарил Эрдогана за содействие в трансфере Н’Голо Канте Спорт, 18:05
Совет ЕС раскрыл условия кредита Киеву на €90 млрд Политика, 18:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Папа римский призвал Россию и США продлить ДСНВ Политика, 17:58
Axios назвал дату продолжения переговоров в Абу-Даби Политика, 17:55
Украинскому триатлонисту продлили дисквалификацию на 3,5 года Спорт, 17:53
Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился Политика, 17:49
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кремль объяснил уход Иванова с поста спецпредставителя президента Политика, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Роли и выступления актрисы Ольги Чиповской. Видео Общество, 17:38
Глава Euroclear рассказала о хеджировании доллара из-за политики Трампа Политика, 17:38
«ГПБ Мобайл» объявил о запуске нового тарифа «Форсаж» Пресс-релиз, 17:34
Крипторынок в минусе. У каких альткоинов больше шансов на рост Крипто, 17:33
ВСУ за раз израсходовали половину месячного выпуска ракет для Patriot Политика, 17:31