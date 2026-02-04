Министр армии США появился на переговорах в Абу-Даби

Министр армии Дрисколл вошел в состав делегации США на переговорах в Абу-Даби

В состав американской делегации на переговорах в Абу-Даби кроме Уиткоффа вошли зять Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дрисколл. Они пришли на трехстороннюю встречу без галстуков

Фото: mofa.gov.ae

Министр армии США Дэниел Дрисколл принимает участие в переговорах в Абу-Даби. Он фигурирует на фото с участниками переговорных групп, которое опубликовал МИД ОАЭ перед встречей.

На снимке видно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Дрисколл не надели галстуков на встречу. В частности, Уиткофф и Кушнер пришли на встречу в темных кардиганах, Дрисколл же надел деловой костюм и рубашку, но также отказался от галстука.

Министерство в своей публикации отметило, что начало второго раунда переговоров отражает приверженность участвующих сторон дипломатическому пути.

Переговоры продлятся два дня: 4 и 5 февраля. Состав своих делегаций перед вторым раундом стороны официально не обнародовали. Российскую переговорную группу, как и в прошлый раз, возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Главой украинской делегации остался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В Белом доме, в свою очередь, подтверждали только участие Стива Уиткоффа.

Изначально второй раунд встреч по мирному урегулированию был запланирован на 1 февраля в двустороннем формате без США, но его перенесли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что потребовалась «дополнительная стыковка графиков трех сторон».

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам прошлого переговорного раунда заявил, что ключевой темой остаются территории. Эту точку зрения разделяет и президент Украины Владимир Зеленский.

При этом в Кремле согласились, что территории действительно являются ключевой темой, но отметили: на повестке есть множество других вопросов. В частности, как указывал помощник президента Юрий Ушаков, с российской стороной никто не согласовывал гарантии безопасности.

Накануне переговоров президент США Дональд Трамп сообщил, что дела по урегулированию конфликта на Украине идут очень хорошо. Зеленский, в свою очередь, заявлял, что Украина готова к «реальным шагам», однако вместе с этим признавал, что переговоры находятся на сложной стадии.