МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине
Объединенные Арабские Эмираты рассчитывают, что стороны переговоров по Украине, которые проходят в Абу-Даби, смогут продвинуться вперед. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
Прогресс возможен на основе результатов первого раунда переговоров, считают там. Предыдущая встреча проходила также в ОАЭ в конце января.
«Министерство отметило, что начало второго раунда отражает приверженность участвующих сторон дипломатическому пути, выразив надежду, что этот раунд будет опираться на достижения первого раунда, способствуя тем самым прогрессу в достижении более широкого взаимопонимания», — сказано в сообщении.
Очередной раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби проходит 4-5 февраля. Встреча первого дня началась около 13:00 мск.
Переговоры идут в закрытом режиме, по их итогам пресс-конференция не запланирована, сообщали «РИА Новости».
Материал дополняется
