Польша одобрила потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель

Reuters ранее писал, что Польша выступала за лимит цен на российскую нефть в $30 за баррель, а Греция — в $70. Посол Польши в ЕС подтвердил, что страна согласилась на лимит $60 за баррель. Оглашение документа намечено на 4 декабря

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Польша согласилась поддержать план ЕС по ограничению цен на нефть из России на уровне $60 за баррель с механизмом пересмотра цены, сообщает Reuters со ссылкой на заявление постпреда Польши в ЕС Анджея Садоша.

Дипломат отметил, что Варшава долгое время воздерживалась от утверждения сделки, чтобы изучить механизм корректировки цены. По его словам, итоговый механизм позволит сохранять предельную цену как минимум на 5% ниже рыночной.

Теперь ЕС может начать процедуру утверждения документа и получить формальное письменное согласие на потолок цен от всех 27 членов Евросоюза. Ожидается, что окончательно о введении механизма объявят в воскресенье, 4 декабря, добавил Садош.

Представительство Чехии в Совете ЕС подтвердило, что постпреды стран — членов союза достигли соглашения о лимите цен на нефть, сообщается на странице дипмиссии в Twitter. В постпредстве отметили, что решение вступит в силу после публикации в журнале ЕС, однако не уточнили, на каком уровне установлен потолок.

По данным российского Минфина, средняя цена российской экспортной марки нефти Urals за ноябрь составила $66,47 за баррель. В то же время Bloomberg 28 ноября сообщил, что цена Urals опустилась ниже $52 за баррель. Кроме этого, по данным агентства, средняя ставка фрахта судна для поставок российской нефти из Балтийского моря в Индию после введения потолка цен может вырасти с $9–11,5 млн до $15 млн ($20 за баррель). Брокеры связывают это с тем, что возить сырье из России прекратят некоторые из крупнейших владельцев танкеров в Греции.

Страны G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть в начале сентября. Позже ЕС ввел против России восьмой пакет санкций, также включающий ценовой предел. Ожидается, что его задействуют с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Обсуждение в ЕС предельных цен на российскую нефть идет с ноября, однако страны блока долгое время не могли согласовать их. Так, Польша, по данным Reuters, выступала за лимит в $30, а Греция требовала потолок не более $70, писало Politico.

Bloomberg также писал, что Варшава настаивает на санкциях против северной нитки нефтепровода «Дружба» (идет через территорию Белоруссии), чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафов.

Минфин США 1 декабря сообщил, что уровень ограничения цен на нефть можно будет регулярно пересматривать. «Мы не собираемся делать это каждую неделю, потому что хотим обеспечить определенную стабильность на рынке и не допустить волатильности. Но мы были бы открыты к тому, чтобы возвращаться к этому вопросу дважды в месяц», — говорил заместитель главы ведомства Уолли Адейемо.

Президент России Владимир Путин указывал, что Москва не станет поставлять энергоносители странам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что российские власти следят за обсуждением вопроса по лимиту цен на нефть, но отмечал, что Россия намерена «руководствоваться исключительно собственными интересами».