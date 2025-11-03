 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В НАТО увидели тупик в боях на Украине и призвали к переговорам

Адмирал НАТО Драгоне: бои на Украине зашли в тупик, следует возобновить диалог
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава военного комитета НАТО Драгоне заявил, что бои на Украине с оперативной точки зрения зашли в тупик и следует переходить к переговорам. 26 октября Герасимов доложил об окружении ВСУ в Покровске, Димитрове и Купянске
Джузеппе Каво Драгоне
Джузеппе Каво Драгоне (Фото: Mauro Scrobogna / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Боевые действия на Украине с оперативной точки зрения зашли в тупик и «уже почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней», заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Би-би-си.

По его словам, альянс «будет поддерживать Украину до того дня, когда мы соберем их за столом переговоров для установления прочного мира». Драгоне считает, что Европа получила «что-то вроде тревожного сигнала», чтобы самой заботиться о своей обороне, а также быть готовой поддерживать Украину.

По мнению адмирала, приоритетом НАТО в обороне является противовоздушная оборона. Он заявил, что «стена дронов» на восточных границах блока может быть создана в течение нескольких месяцев и «Объединенное командование НАТО по преобразованию в Норфолке [Вирджиния] уже работает над этим».

В Европе сообщили о дипломатическом тупике по Украине
Политика
Российско-украинские переговоры в Стамбуле

26 октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении окружения украинских подразделений в районах Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в ДНР, а также Купянска Харьковской области. Согласно сообщению Кремля, на купянском направлении в окружении находятся до 5 тыс. бойцов ВСУ, на красноармейском — до 5,5 тыс.

Путин призвал украинское руководство принять «соответствующие решения» о судьбе заблокированных бойцов ВСУ. Также он приказал российскому командованию обеспечить безопасные коридоры для иностранных журналистов, в том числе украинских, в районы блокирования ВСУ. МИД Украины призвал представителей СМИ не посещать эти территории в нарушение украинского законодательства. В Минобороны России такую реакцию связали с желанием Киева скрыть «катастрофичность ситуации».

Главком ВСУ Александр Сырский признавал, что ситуация под Покровском для украинских сил сложная, однако говорил, что блокирования их подразделений нет. Приоритетом он назвал сохранение жизней украинских солдат.

На прошедшей неделе Минобороны России доложило о начале сдачи в плен попавших в окружение под Покровском и Купянском украинских военных. Также ведомство отчитывалось о пресечении попыток бойцов ВСУ вырваться из окружения.

В Кремле накануне заявили о необходимости «очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования» конфликта на Украине.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Переговоры боевые действия НАТО Адмирал
