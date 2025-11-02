В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Трампа
Оперативно организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможно, но необходимости в этом нет, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования [конфликта на Украине]», — подчеркнул он.
Во время телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились провести саммит в Будапеште. Однако спустя неделю американский президент объявил об отмене встречи. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.
Материал дополняется.
