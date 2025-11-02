 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Трампа

Сюжет
Переговоры России и США

Оперативно организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможно, но необходимости в этом нет, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования [конфликта на Украине]», — подчеркнул он.

Во время телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились провести саммит в Будапеште. Однако спустя неделю американский президент объявил об отмене встречи. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников на Орел Общество, 08:02
Жизнь после пузыря: почему акции зеленых компаний обгоняют рынокПодписка на РБК, 08:00
В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Трампа Политика, 07:56
В Тульской области за ночь сбили два беспилотника Политика, 07:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Кузбассе из-за урагана более 50 населенных пунктов оставались без света Общество, 07:42
Аэропорт Пензы спустя час после возобновления работы приостановил полеты Политика, 07:34
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Москвичей предупредили об облачной погоде Общество, 07:27
ПВО отразила атаку дронов на объекты энергетики Волгоградской области Политика, 07:00
США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море Политика, 06:47
Более 20 человек погибли в результате взрыва в магазине в Мексике Общество, 06:21
Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение для поколения Общество, 06:17
Еще три аэропорта возобновили полеты Политика, 06:15
Колумбия экстрадировала в США девять обвиняемых в наркоторговле Политика, 05:40