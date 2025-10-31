Минобороны связало запрет Киева на въезд журналистов в «котлы» с обманом

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock

Отказ Киева в допуске иностранных и украинских журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске (Покровске), Димитрове и Купянске связан с признанием «катастрофичности ситуации» для находящихся в «котлах» украинских военных, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Накануне президент России Владимир Путин приказал обеспечить безопасные «коридоры» для иностранных журналистов, в том числе украинских, в районы блокирования ВСУ в упомянутых городах.

В Минобороны России сообщили, что готовы прекратить боевые действия на пять-шесть часов в этих районах для въезда и выезда представителей СМИ при условии гарантий безопасности журналистов и российских военных. Украинские журналисты также могут быть допущены на эти территории при их обращении к командованию ВСУ, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал журналистов не посещать территории, которые находятся под контролем российских сил. Он подчеркнул, что подобные поездки без разрешения Киева являются нарушением украинского законодательства и международного права. «Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия», — добавил он.

«Запрет на въезд в эти «котлы» по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины», — заявил Конашенков.

Материал дополняется.