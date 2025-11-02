Минобороны заявило о попытке ВСУ выйти из окружения у Купянска-Узлового

Были убиты 14 бойцов 43-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся прорваться к реке Оскол южнее Купянска-Узлового (на правом берегу). Также российские военные отразили атаки подразделений ВСУ, пытавшихся деблокировать окруженных

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия пресекла попытку прорыва украинских подразделений к реке Оскол южнее поселка Купянск-Узловой Харьковской области с целью выбраться из окружения, сообщает Минобороны.

14 бойцов 43-й механизированной бригады ВСУ были убиты, уничтожены три пикапа и два квадроцикла.

Купянск-Узловой находится на правом берегу реки Оскол, город Купянск — на левом.

Также российские военные отразили атаки украинских подразделений в районах сел Благодатовка, Нечволодовка и Великая Шапковка «с целью деблокирования окруженных формирований».

Всего за сутки, по данным Минобороны, в районе Купянска погибли до 50 украинских военных, уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», бронеавтомобиль «Джура», два грузовых автомобиля, пять пикапов и два квадроцикла.

Для российской стороны левый берег реки Оскол, протекающей через Купянск, представляет собой естественный рубеж обороны и плацдарм для наступления, а также удобный узел снабжения группировок войск в Луганской и Харьковской областях по железной дороге из Белгорода через Волчанск. Для ВСУ агломерация — важный логистический узел для снабжения харьковской группировки войск.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что Купянск взят в окружение группировкой войск «Запад», а также о контроле российскими военными переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. На купянском направлении, согласно сообщению Кремля, находятся до 5 тыс. украинских военных.

После этого Минобороны несколько раз сообщало о предотвращении попыток украинских военных, в том числе бойцов 14-й и 16-й механизированных бригад ВСУ выбраться из окружения.