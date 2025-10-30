МИД Украины ответил на идею России пустить СМИ в районы окружения ВСУ

Тихий считает, что не стоит доверять российской инициативе по допуску журналистов в зону боевых действий. Он также заявил, что сотрудники СМИ, которые посетят контролируемые российской армией участки, нарушат законы Украины

Фото: София Гатилова / Reuters

Спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал журналистов не соглашаться с предложением российской стороны и не посещать территории, которые находятся под контролем армии России. Это первая реакция украинской стороны на инициативу президента Владимира Путина, который приказал Минобороны обеспечить допуск сотрудников иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Спикер украинского МИДа отметил, что любые визиты на территории, которые находятся под контролем российской армии, без разрешения Украины являются нарушением украинского законодательства и международного права.

«Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за этим», — написал Тихий в соцсети Х.

О готовности допустить сотрудников иностранных СМИ, включая украинских, в районы, где заблокированы подразделения ВСУ, Путин заявил накануне, 29 октября. Свое решение он объяснил тем, что журналисты смогут «зайти и своими глазами увидеть, что там происходит». Сегодня, 30 октября, Минобороны заявило, что получило приказ главы государства и готово в случае необходимости прекратить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда журналистов.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что эти меры могут быть реализованы при обращении представителей СМИ к командованию ВСУ, а также при условии «гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что обсудил обстановку на фронте с Генштабом ВСУ. По его словам, самая сложная ситуация сложилась на покровском (красноармейском) направлении, где российские войска «сконцентрированы в наибольшей степени». Обстановку в Купянске Зеленский также характеризовал как сложную. При этом он утверждает, что в последние дни ВСУ «в большей степени контролируют ситуацию».