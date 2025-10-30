 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД Украины ответил на идею России пустить СМИ в районы окружения ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Тихий считает, что не стоит доверять российской инициативе по допуску журналистов в зону боевых действий. Он также заявил, что сотрудники СМИ, которые посетят контролируемые российской армией участки, нарушат законы Украины
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал журналистов не соглашаться с предложением российской стороны и не посещать территории, которые находятся под контролем армии России. Это первая реакция украинской стороны на инициативу президента Владимира Путина, который приказал Минобороны обеспечить допуск сотрудников иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Спикер украинского МИДа отметил, что любые визиты на территории, которые находятся под контролем российской армии, без разрешения Украины являются нарушением украинского законодательства и международного права.

«Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за этим», — написал Тихий в соцсети Х.

Путин приказал обеспечить проезд зарубежных СМИ в районы блокирования ВСУ
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

О готовности допустить сотрудников иностранных СМИ, включая украинских, в районы, где заблокированы подразделения ВСУ, Путин заявил накануне, 29 октября. Свое решение он объяснил тем, что журналисты смогут «зайти и своими глазами увидеть, что там происходит». Сегодня, 30 октября, Минобороны заявило, что получило приказ главы государства и готово в случае необходимости прекратить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда журналистов.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что эти меры могут быть реализованы при обращении представителей СМИ к командованию ВСУ, а также при условии «гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что обсудил обстановку на фронте с Генштабом ВСУ. По его словам, самая сложная ситуация сложилась на покровском (красноармейском) направлении, где российские войска «сконцентрированы в наибольшей степени». Обстановку в Купянске Зеленский также характеризовал как сложную. При этом он утверждает, что в последние дни ВСУ «в большей степени контролируют ситуацию».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
МИД Украины ВСУ Россия журналисты
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин призвал власти Украины решить судьбу окруженных военных
Политика
Минобороны приостановит бои для доступа иноСМИ в места окружения ВСУ
Политика
Минобороны сообщило о продвижении в Гнатовке в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 18:44
Бойцы нацгвардии США пройдут подготовку по борьбе с беспорядками Политика, 20:15
Breaking Defense узнал о нехватке у США 300 истребителей Политика, 20:07
Сотрудники за несколько лет украли у World Athletics €1,5 млн Спорт, 20:05
Госдума во втором чтении одобрила отработки для студентов-медиков Общество, 20:05
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В Саудовской Аравии сообщили об отказе Месси в контракте перед ЧМ-2026 Спорт, 19:49
Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму Политика, 19:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Брат Галкина подал иск к Life из-за статьи о его бизнесе Общество, 19:34
Продажа «красивых» номеров на «Госуслугах». Что с ценами сейчас Авто, 19:30
Правление «Газпрома» одобрило сокращение инвестпрограммы в 2026 году Бизнес, 19:23
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Глава МО Бельгии заявил, что НАТО не стремится воевать с Россией Политика, 19:12
МИД Украины ответил на идею России пустить СМИ в районы окружения ВСУ Политика, 19:05
Студент московского колледжа подорвал на занятии сигнальную ракетницу Общество, 19:05