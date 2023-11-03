Путин отметил изменение риторики Запада о «победе на поле боя»

Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь заговорил по-другому

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Страны Запада планировали победить российские войска «на поле боя», но теперь риторика этих государств изменилась, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

«В военном плане — вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными», — отметил Путин.

По словам главы государства, Россия должна стать сильнее в экономическом, военном и внутриполитическом планах.

9 апреля 2022 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что США хотят увидеть, как Россия потерпит поражение в ходе военной операции на Украине. Глава евродипломатии Жозеп Боррель высказал такое же мнение.

В июне того же года бельгийский премьер-министр Александер де Кроо сказал, что конфликт на Украине должен решиться «только на поле боя».

1 ноября 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска терпят поражение в зоне военной операции. Он уточнил, что военнослужащие Украины безуспешно атакуют российских солдат на нескольких направлениях и несут при этом большие потери.

На следующий день, 2 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разговоры о возможной победе Украины на поле боя — абсурдны. Он отметил, что чем раньше украинские власти это поймут, тем скорее «откроются какие-то перспективы» для окончания конфликта.