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Страны G7 осудили «неоднократные похищения» Россией руководства ЗАЭС

Страны «Большой семерки» (G7 — входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) осуждают «неоднократные похищения» Россией руководства Запорожской АЭС и призывают вернуть контроль над станцией Украине. Об этом говорится в заявлении G7, передает Reuters.

«Мы осуждаем неоднократные похищения Россией руководства и персонала украинской ЗАЭС», — сказано в документе.

Также страны G7 призвали Россию вернуть контроль над станцией «ее законному и суверенному владельцу», Украине.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях. В начале октября станция была передана в собственность России.

Предыдущий глава Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российскими правоохранителями в начале октября и через несколько дней выдворен с территории России. 4 октября телеканал «Россия 24» опубликовал кадры, на которых Мурашов признался, что передавал информацию со станции представителям украинских спецслужб. «Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал Мурашов.

Телеканал также сообщил, что Мурашов мог участвовать в разработке диверсий. При этом директор заявил, что обстрелы АЭС велись со стороны Украины, а персонал подвергался опасности при ликвидации последствий.

О других задержаниях руководителей ЗАЭС российская сторона не сообщала.
 

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