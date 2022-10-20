В Запорожье заявили о планах ВСУ захватить ЗАЭС до выборов в конгресс США

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Аргументы и Факты / Global Look Press )

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поставили задачу любой ценой захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) до конца осени, когда в США будут пройдут парламентские выборы. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

Выборы в конгресс США запланированы на 8 ноября. Как считает Рогов, Владимиру Зеленскому важно показать видимые успехи украинской армии до выборов.

«Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция», — считает Рогов.

Накануне Рогов говорил, что ВСУ попытались высадить десант в Энергодаре с целью захватить Запорожскую АЭС. По его словам, бой длился несколько часов. Группа не менее чем из 30 десантных катеров выдвинулась с южной части города Запорожье и других направлений, вместе с ними шло «большое груженое судно». «Попытка высадки десанта была отбита», — сказал он.

Позже Минобороны России сообщило о пресечении провокации «с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на Запорожской АЭС. По данным ведомства, ВСУ задействовали 37 лодок и катеров с военнослужащими, чтобы попытаться высадить десант на левый берег Каховского водохранилища и захватить территорию АЭС. ВСУ потеряли более 90 военнослужащих и 14 лодок, а «остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища», добавили в Минобороны.