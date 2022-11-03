Рогов: на Запорожской АЭС обнаружили схрон с взрывчаткой, заложенный в феврале-марте

Власти заявили о предотвращении готовившегося ВСУ с весны теракта на ЗАЭС

На Запорожской АЭС обнаружили схрон со взрывчаткой, которую украинские военные заложили в феврале-марте, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации области Владимир Рогов.

По его словам, целью возможного теракта была тепломагистраль. В случае взрыва население Энергодара этой зимой осталось бы без тепла, предупредил Рогов.

Совершить взрыв должен был один из сотрудников АЭС, которого бы завербовала СБУ, уточнил он.

В октябре Украина дважды пыталась высадить десант в районе ЗАЭС, сообщал Рогов. Первый случай был 19 октября, второй — десять дней спустя. О новых обстрелах станции почти не сообщалось, хотя в июле-сентябре сообщения об ударах поступали постоянно.

Станция является крупнейшей в Европе. За ситуацией вокруг АЭС следит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В районе объекта должна быть создана зона безопасности, но в МАГАТЭ заявили, что реализация этой идеи идет очень медленно.