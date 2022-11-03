КНДР провела второй за два дня пуск баллистических ракет
Военные Южной Кореи и Японии сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Восточного (Японского моря), передают корейское агентство Yonhap и японская газета Asahi Shimbun.
По данным Минобороны Японии, пуск был совершен в 7:45 (1:45 мск). Южнокорейские военные предполагают, что речь идет о ракете средней или большой дальности. Как указывает японский телеканал NHK, вероятно, ракета упала в Тихом океане. В связи с пуском в трех японских префектурах — Мияги, Ямагата и Ниигата — жителям рекомендовали спрятаться в укрытиях, указывает NHK.
В 8:41 (2:41 мск), сообщил NHK со ссылкой на японское Минобороны, Пхеньян совершил второй пуск баллистической ракеты.
2 ноября Северная Корея уже проводила пуски баллистических ракет — было выпущено три в сторону южнокорейского острова Уллындо. Там объявили воздушную тревогу, но снаряды упали в Японское море. Позднее в этот же день Пхеньян произвел пуск 100 артиллерийских снарядов и 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей. В ответ на эти действия Южная Корея выпустила три ракеты.
Пуски происходят на фоне совместных воздушных учений США и Южной Корее Vigilant Storm, против которых выступила КНДР. Они начались 31 октября и продлятся до 4 ноября. В маневрах задействованы более 240 самолетов, в том числе усовершенствованные американские истребители-невидимки F-35A.
КНДР из-за этих и других учений Сеула и Вашингтона заявила, что «Корейский полуостров превращен в горячую точку, где военная напряженность самая высокая в мире, а обстановка безопасности в регионе стала еще более серьезной».
В октябре Северная Корея провела более пяти ракетных пусков, также в КНДР прошли испытательные пуски крылатых ракет. Кроме того, между южно- и северокорейскими военными 24 октября произошла перестрелка: в ответ на предупредительные выстрелы со стороны Сеула из-за пересечения судном КНДР морской демаркационной линии в Желтом море со стороны Пхеньяна были выпущены 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.