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КНДР открыла огонь из РСЗО в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи

Северная Корея выпустила десять снарядов из реактивных систем залпового огня в ответ на выстрелы Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Reuters.

Военные КНДР открыли огонь около 5:15 по местному времени (23:15 по мск 23 октября) у своего западного побережья. Это было сделано в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи, которая таким образом ответила на пересечение судном КНДР северной ограничительной линии (Northern Limit Line или NLL, морская демаркационная линия в Желтом море между Северной и Южной Корей).

По данным агентства Yonhap, судно КНДР пересекло ограничительную линию недалеко от острова Пэннёндо в 3:42 по местному времени (21:42 по мск 23 октября). После этого южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, затем судно отступило на север.

Кроме того, Северная Корея регулярно проводит пуски баллистических ракет. Последний раз был 9 октября, об этом сообщали военные Южной Кореи и Японии. Испытания проводились в районе города Мунчхон на побережье Японского моря, ракеты пролетели 350 км, максимальная высота полета — 100 км. Минобороны Японии тогда заявило, что КНДР могла запустить с подводных лодок баллистические ракеты с изменяемой траекторией того же типа.

Теги
Северная Корея КНДР Южная Корея РСЗО обстрелы
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