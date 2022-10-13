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КНДР провела испытания крылатых ракет под руководством Ким Чен Ына

Северная Корея запустила две ракеты, которые пролетели около 2 тыс. км. Японское Минобороны заявило, что Пхеньян достиг прогресса, необходимого для установки ядерных боеголовок на ракеты, Япония в их зоне досягаемости
Фото: KCNA KCNA / Reuters
Фото: KCNA KCNA / Reuters

КНДР провела запуск стратегических ракет большой дальности, им руководил лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Две запущенные стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев  <...> над Желтым морем, попали в цель на расстоянии около 2 тыс. км», — говорится в сообщении агентства. Как отметило ЦТАК, Ким Чен Ын был удовлетворен результатами запуска.

Целью испытаний названо дальнейшее улучшение «боевых характеристик и мощи» стратегических крылатых ракет большой дальности, находящихся в тактических ядерных частях Корейской Народной Армии, а также подтверждения надежности и технической устойчивости системы.

Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР немедленно прекратить провокации, передает «Ренхап».

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, комментируя пуски Северной Кореи, заявил, что Пхеньян уже достиг уровня «миниатюризации ядерной боеголовки» до размеров, при которых ее можно установить на ракеты, сообщает Kyodo. Он добавил, что Япония находится в зоне досягаемости таких ракет и будет укреплять свою обороноспособность, не исключая никакие варианты.

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С 25 сентября Северная Корея провела восемь пусков баллистических ракет. 9 октября Пхеньян провел испытания ракет в районе города Мунчхон на побережье Японского моря, ракеты пролетели 350 км. Минобороны Японии тогда заявило, что КНДР могла запустить баллистические ракеты подводных лодок с изменяемой траекторией того же типа.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Ким Чен Ын ядерные испытания Северная Корея КНДР
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