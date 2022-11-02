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Южная Корея выпустила три ракеты «воздух — земля» в ответ на пуски КНДР

Yonhap: Южная Корея выпустила три ракеты класса «воздух — земля» в ответ на пуски КНДР

Южнокорейские истребители выпустили три ракеты класса «воздух-земля» в открытое море к северу от Северной пограничной линии в ответ на запуски баллистических ракет КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на военных.

Ранее южнокорейские военные заявили, что Пхеньян запустил по меньшей мере десять ракет различных типов в сторону Японского моря. Отмечалось, что один из снарядов пересек фактическую морскую границу с Южной Кореей впервые с момента окончания Корейской войны 1950-53 годов.

Снаряд упал в открытое море в 26 км к югу от Северной пограничной линии, примерно в 57 км к востоку от города Сокчхо на востоке Южной Кореи и в 167 км к северо-западу от острова Уллындо, где из-за направляющейся в его сторону ракеты объявили воздушную тревогу. Три запущенных Пхеньяном снаряда, в том числе и этот, были баллистическими ракетами малой дальности.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль осудил ракетные пуски КНДР, указав, что фактически была нарушена граница государства, и приказал принять срочные меры, «чтобы заставить Север заплатить за провокации». Кроме того, на экстренном заседании Совета национальной безопасности после запуска он призвал военных быть готовыми к дополнительным провокациям высокого уровня со стороны Северной Кореи.

Япония также выразила протест КНДР в связи с запуском через посольство в Пекине. Министр обороны Ясукадзу Хамада говорил о по меньшей мере двух запущенных ракетах, которые пролетели около 150 км и 200 км на максимальной высоте около 150 км и 100 км соответственно и, возможно, летели по неправильным траекториям. Он отметил, что сообщений о повреждениях самолетов или кораблей не было.

Запуск ракет КНДР произошел в то же время, когда Южная Корея и США проводят масштабные воздушные учения впервые за почти пять лет. В Пхеньяне ранее предупреждали, что Сеул и Вашингтон заплатят «равную» цену в случае нападения. В КНДР учения считают подготовкой к вторжению, Южная Корея и США заверяют, что маневры носят оборонительный характер.

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Это 28 запуск ракет КНДР с начала года и десятый — с сентября. Предыдуший произошел 28 октября, в день окончания других учений Южной Кореи и США.

Теги
Южная Корея КНДР ракета
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