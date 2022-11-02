Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97 (-0,15) Инвестиции, 01 ноя, 16:42
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 61,43 (-0,2) Инвестиции, 01 ноя, 16:42
Южная Корея и Япония сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты Политика, 03:21
Киев заявил о возобновлении движения судов по зерновому коридору 3 ноября Политика, 03:04
В России в 200 раз выросло производство зонтов и детских молочных смесей Экономика, 03:00
Пентагон заявил об обеспокоенности возможной атакой Ирана Политика, 02:55
Пушилин заявил о продвижении почти по всей линии соприкосновения в ДНР Политика, 02:22
Премьер Греции заявил о верности санкций, несмотря на отток россиян Политика, 02:17
Антирекорд «Спартака» побили британцы. Главные события дня Лиги чемпионов Спорт, 01:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мэр Кременчуга сообщил о работе ПВО после объявления тревоги Политика, 01:33
В Финляндии заявили, что доказательств контрабанды оружия с Украины нет Политика, 01:20
В Британии подали иск против ЧВК Вагнера из-за действий на Украине Политика, 00:51
Кирби не подтвердил данные об отправке Россией «гиперзвука» в Белоруссию Политика, 00:42
«Это преступление». Что говорят о бойкоте россиянок в видео МОК Спорт, 00:00
Мантуров заявил о работе производств экипировки мобилизованных в 3 смены Политика, 00:00
Турчак призвал возместить регионам траты на помощь участникам операции Политика, 00:00
Политика ,  
0 

Южная Корея и Япония сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Yonhap: КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейских военных, КНДР запустила три баллистических ракеты малой дальности, одна из них упала в Японском море в 57 км от города Сокчхо. Ракеты летели в направлении острова Уллындо, там объявили воздушную тревогу

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Аналогичную информацию публикует японская Kyodo со ссылкой на правительство.

Отмечается, что запуск произошел в то время, как Южная Корея проводит совместные с США учения. Yonhap уточняет, что ракета направилась к южнокорейскому острову Уллындо, прежде чем упасть в Японское море. На острове объявили воздушную тревогу.

Позднее агентство сообщило, что Пхеньян запустил три баллистических ракеты малой дальности, одна из них упала в 57 км от города Сокчхо. Kyodo отмечает, что ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

С конца сентября КНДР запустила более десятка ракет. Предыдущий запуск был 28 октября — тогда Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

В тот же день завершились ежегодные масштабные учения Южной Кореи и США «Хогук», в рамках которых отрабатывалась в том числе высадка десанта в Японском море. В маневрах участвовали более 6 тыс. военных, 40 десантных машин-амфибий, 50 самолетов и вертолетов и десять судов.

За две недели до этого Северная Корея также запустила баллистическую ракету малой дальности, после чего Сеул впервые с декабря 2017 года ввел санкции против 30 граждан и организаций КНДР.

Читайте на РБК Pro
Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать
Публичные разносы и сообщения в чат: как не нужно давать обратную связь
Какие коробочные сервисы помогут вам сделать свой маркетплейс: обзор
Вы решили реорганизовать компанию. Как избежать исков от сотрудников

С 31 октября по 4 ноября США и Южная Корея проводят масштабные совместные воздушные учения Vigilant Storm, в которых задействованы более 240 самолетов, в том числе истребители-невидимки. Австралия направила для участия в маневрах самолет-заправщик KC-30A. В общей сложности во время учений планируется выполнить более 1600 боевых вылетов. 

Отмечалось, что это первая крупная совместная программа воздушной подготовки Южной Кореи и США с 2015 года. С конца 2017-го, когда тогдашняя администрация Мун Чжэ Ина организовала активную кампанию по межкорейскому примирению, такие учения прекратились. под названием Vigilant ACE.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
КНДР Южная Корея Япония баллистическая ракета запуск
Материалы по теме
КНДР запустила две баллистические ракеты
Политика
Пхеньян предупредил о «завершающем этапе сценария войны США против КНДР»
Политика
Южная Корея провела учения в ответ на ракетные пуски КНДР. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter