Южная Корея и Япония сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

По данным южнокорейских военных, КНДР запустила три баллистических ракеты малой дальности, одна из них упала в Японском море в 57 км от города Сокчхо. Ракеты летели в направлении острова Уллындо, там объявили воздушную тревогу

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Аналогичную информацию публикует японская Kyodo со ссылкой на правительство.

Отмечается, что запуск произошел в то время, как Южная Корея проводит совместные с США учения. Yonhap уточняет, что ракета направилась к южнокорейскому острову Уллындо, прежде чем упасть в Японское море. На острове объявили воздушную тревогу.

Позднее агентство сообщило, что Пхеньян запустил три баллистических ракеты малой дальности, одна из них упала в 57 км от города Сокчхо. Kyodo отмечает, что ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

С конца сентября КНДР запустила более десятка ракет. Предыдущий запуск был 28 октября — тогда Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

В тот же день завершились ежегодные масштабные учения Южной Кореи и США «Хогук», в рамках которых отрабатывалась в том числе высадка десанта в Японском море. В маневрах участвовали более 6 тыс. военных, 40 десантных машин-амфибий, 50 самолетов и вертолетов и десять судов.

За две недели до этого Северная Корея также запустила баллистическую ракету малой дальности, после чего Сеул впервые с декабря 2017 года ввел санкции против 30 граждан и организаций КНДР.

С 31 октября по 4 ноября США и Южная Корея проводят масштабные совместные воздушные учения Vigilant Storm, в которых задействованы более 240 самолетов, в том числе истребители-невидимки. Австралия направила для участия в маневрах самолет-заправщик KC-30A. В общей сложности во время учений планируется выполнить более 1600 боевых вылетов.

Отмечалось, что это первая крупная совместная программа воздушной подготовки Южной Кореи и США с 2015 года. С конца 2017-го, когда тогдашняя администрация Мун Чжэ Ина организовала активную кампанию по межкорейскому примирению, такие учения прекратились. под названием Vigilant ACE.