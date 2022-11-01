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Пхеньян предупредил о «завершающем этапе сценария войны США против КНДР»

ЦТАК: сценарий войны США против КНДР дошел до завершающего этапа
Корейский полуостров стал «горячей точкой» из-за частых военных учений США и Южной Кореи, считают в КНДР. При попытке использовать силу против Пхеньяна Вашингтон должен быть готов «заплатить равную цену»
Фото: Cancan Chu / Getty Images
Фото: Cancan Chu / Getty Images

Интенсивные военные учения, которые проводят США и Южная Корея на Корейском полуострове, свидетельствуют о серьезной фазе конфронтации в регионе, заявил МИД Северной Кореи, передает ЦТАК.

«Из-за крупномасштабных военных учений, которые проводят США и их сателлиты почти каждый день в этом году, Корейский полуостров превращен в горячую точку, где военная напряженность самая высокая в мире, а обстановка безопасности в регионе стала еще более серьезной», — говорится в заявлении ведомства.

Речь идет о прошедших в октябре учениях «Хогук» по маневрированию на территории Южной Кореи и о начавшихся совместно с США воздушных учениях Vigilant Storm («Бдительный шторм»). Пхеньян считает, что последние носят особенно «агрессивный характер», а среди отрабатываемых целей — «нанесение удара по стратегическим объектам КНДР во время войны на Корейском полуострове».

Северная Корея упомянула также в своем заявлении апрельские «Учения объединенного командного пункта» США и Республики Корея и августовские объединенные военно-морские учения. Прошедшие в этом году маневры в регионе, уверены в КНДР, подтверждают, «что сценарий войны США против КНДР дошел до завершающего этапа».

В этой связи Пхеньян предупредил Вашингтон, что последний должен быть готов «заплатить равную цену в случае попытки использования силы против КНДР». Северная Корея использует «все необходимые шаги для защиты суверенитета», предупредили в ее МИДе и призвали США отказаться от учений.

Учения Vigilant Storm стартовали накануне, 31 октября, и продлятся до 4 ноября. Это первые крупномасштабные маневры двух стран в воздухе почти за пять лет. В них задействованы более 240 самолетов, в том числе усовершенствованные американские истребители-невидимки F-35A. Учения проводятся на фоне проведенных КНДР ракетных запусков и опасений, что та может провести ядерное испытание.

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Один из последних пусков Северная Корея осуществила по завершении предыдущих учений «Хогук» 28 октября. В США после запуска двух северокорейских баллистических ракет заявили, что эти действия не представляют «непосредственной угрозы военным или территории» Соединенных Штатов или их союзников, но «подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

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Теги
Лилия Пашкова
КНДР Северная Корея США война
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