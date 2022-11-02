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Кремль призвал КНДР и Южную Корею не провоцировать напряженность

Песков: все стороны корейского конфликта должны избегать роста напряженности
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южная и Северная Кореи должны сохранять спокойствие и не провоцировать рост напряженности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ситуация и так весьма напряженная на полуострове, и мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать шагов, которые могли бы дальнейший рост спровоцировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не является ли очередной пуск ракет силами КНДР усилением напряженности и не спровоцировал ли Северную Корею недавний визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее сегодня Северная Корея выпустила 17 ракет и сто артиллерийских снарядов в сторону Японского и Желтого морей. В ответ на это утром Южная Корея выпустила три ракеты типа «воздух — земля», поскольку один из снарядов КНДР пересек морскую границу этой страны.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, чтобы выразить поддержку частично признанному государству. МИД Китая выразил в связи с этим протест, посчитав визит Пелоси на Тайвань провокацией и нарушением принципа «одного Китая».

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Теги
Дмитрий Песков КНДР Южная Корея запуск ракет
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