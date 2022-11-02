КНДР выпустила 100 артиллерийских снарядов в сторону Японского моря

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Северная Корея произвела 100 артиллерийских снарядов и выпустила 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей, сообщает Yonhap, ссылаясь на данные южнокорейских военных.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в Желтое море. Также зафиксирован запуск еще трех таких же ракет в районе восточного прибрежного города Вонсан. Артиллерийские выстрелы, по данным комитета, были произведены из провинции Канвондо в восточную буферную зону.

Сегодня утром Южная Корея выпустила в ответ три ракеты типа «воздух — земля», поскольку один из снарядов КНДР пересек фактическую морскую границу с Южной Кореей.

Власти Южной Кореи направили официальное предупреждение КНДР, призвав Ким Чен Ына «немедленно прекратить все провокации», пишет Yonhap, ссылаясь на сообщение правительства.

В последние месяцы КНДР постоянно проводит испытания баллистических ракет малой и средней дальности. 13 октября Минобороны Японии заявило о том, что Пхеньян достиг прогресса, необходимого для установки ядерных боеголовок на ракеты, уточнив, что Япония находится в их зоне досягаемости. Ранее, 9 сентября, КНДР провозгласила себя ядерной державой и приняла закон об автоматическом ядерном ударе в случае нападения на страну.