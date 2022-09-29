МИД заявил о надежде на объективное расследование аварий на газопроводах

Россия начала собственное расследование случившегося с газопроводами системы «Северный поток». В то же время Москва надеется на объективное международное расследование

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия хотела бы верить, что международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» будет объективным. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Очень хотелось бы верить, что международное расследование случившегося на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер», — сказала она, добавив, что Россия начала собственное, национальное расследование.

Захарова отвергла подозрения в причастности России к повреждению газопроводов. «А можно задать вопрос, а когда именно Россия захотела прекратить поставки энергоресурсов в Европу? Когда мы решили больше не хотеть поставлять энергоресурсы нашим западным так называемым партнерам?» — спросила она, комментируя высказывания о том, что Россия может стоять за аварией на «Северных потоках», так как больше не хочет поставлять газ на Запад.

Представитель МИДа отметила, что НАТО проводило учения с использованием глубоководного оборудования в этой зоне. «А что, может быть, натовские базы там не проводили учения, не были расквартированы американские солдаты на территории стран близлежащих? Нет? Этого ничего нет? В июле текущего года там же, в районе острова Борнхольм, это Дания, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что это интересная с точки зрения политиков НАТО «возможность».

«В целом этот регион просто нашпигован натовской военной инфраструктурой», — добавила Захарова.

О беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах «дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила утром во вторник, 27 сентября. «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер», — говорилось в сообщении компании. Давление резко упало в ветке А газопровода «Северный поток-2» и в обеих нитках «Северного потока-1».

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Сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток». Береговая охрана Швеции утром 29 сентября сообщила, что на газопроводах обнаружена еще одна, четвертая утечка, при этом две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне этой страны.

НАТО заявило, что повреждение труб газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» является преднамеренной диверсией. «Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии», — говорилось в заявлении альянса.