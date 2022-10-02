Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть, однако это потребует времени и денег, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» вице-премьер Александр Новак.
«Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — сказал он.
Новак заявил о необходимости разобраться, кто причастен к взрывам на газопроводах, и указал на тех, кто ранее делал «определенные высказывания» про «Северные потоки».
«И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что эта инфраструктура не будет работать», — сказал вице-премьер.
26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы, в территориальных водах Швеции и Дании обнаружили четыре утечки. Оператор газопропроводов — компания Nord Stream — заявила о беспрецендетных разрушениях. Диверсией произошедшее называли и в Европе, и в США, и в России.
Президент России Владимир Путин заявил, что за организацией взрывов стоят «англосаксы». Вашингтон свою причастность к произошедшему исключил.
Расследованием ЧП на «Северных потоках» займется Дания и Швеция при участии Германии. МИД России обещал, что соберет заседание в Совете безопасности ООН по вопросу о разрушениях на газопроводах.
Оба газопровода проходят по дну Балтийского моря из России в Германию. Их суммарная мощность составляет 110 млрд куб. м газа в год. «Северный поток» запущен в работу в 2011 году, с лета прокачка по нему снизилась из-за проблем с возвращением газотурбинных двигателей, а в сентябре была полностью приостановлена. «Северный поток — 2» достроили в 2021 году, однако его так и не ввели в эксплуатации, поскольку Германия приостановила сертификацию газопровода после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.