Haber узнал, какой вопрос обсудят Путин и Эрдоган по Украине

Эрдоган обсудит с Путиным обмен пленными. Прошлой осенью Москва вернула бойцов «Азова» под личное поручение Эрдогана, что те останутся в Турции до конца конфликта. Летом их передали Украине, после чего они вернулись на фронт

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

На первый план встречи президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, как ожидается, выйдет тема обмена пленными между Москвой и Киевом, пишет Haber. Они встретятся 4 сентября в Сочи.

Политики обсудят зерновую сделку, проект транспортировки российского газа в Европу через турецкую территорию, дадут оценку войне в Сирии и боям на Украине. О том, что будет обсуждаться обмен пленных, турецкий президент подтверждал в июле.

Путин в октябре отмечал «достаточно заметную роль» Эрдогана в решении некоторых вопросов, среди которых был обмен пленными. «Он реально включался лично в эту работу, и, как известно, результат есть. Так что мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили своих военнослужащих, офицеров в том числе», — рассказывал президент России.

Около года назад, в сентябре, во время очередного обмена пленными Россия вернула Украине 215, среди них были командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Москва в обмен получила 55 пленных, а также бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Пятеро командиров «Азова» должны были находиться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента». Однако после визита в Турцию в июле украинского президента Владимира Зеленского они вернулись на Украину. Нацгвардия объявила, что «Азов» восстановил свое существование и вернулся к выполнению боевых задач в Донбассе. В конце августа российские военные сообщали о боях с «Азовом».

Кремль назвал произошедшее нарушением договоренностей, которое «никого не красит». Там заявили, что это связано с саммитом НАТО и медленным продвижением Украины.