Как расследуют катастрофу самолета Евгения Пригожина

Как ведется расследование причин катастрофы самолета Пригожина и почему МАК не принимает в нем участия — разбирался РБК.

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Через пару часов после первых сообщений о крушении самолета Пригожина в Росавиации заявили, что в ведомстве создана комиссия, которая уже приступила к расследованию обстоятельств и причин этой катастрофы. А в Следственном комитете (СК) сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и воздушного транспорта).

Начиная с 24 августа Росавиация и СК не делали официальных заявлений об обстоятельствах крушения бизнес-джета. Вокруг катастрофы «много спекуляций», необходимо дождаться фактов, заявил 25 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и опроверг сообщения западных СМИ о возможной причастности Кремля к гибели Пригожина. 30 августа в числе возможных причин крушения самолета Песков назвал «преднамеренное злодеяние».

Как будет вестись расследование причин катастрофы самолета Пригожина — разбирался РБК.

Кто был на борту Самолет Embraer Legacy 600 (регистрационный номер RA-02795) авиакомпании «МНТ-Аэро» потерпел катастрофу в Тверской области вечером 23 августа после вылета из аэропорта Шереметьево. На борту бизнес-джета находились 10 человек, включая Пригожина, командира ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и трех членов экипажа. Президент Владимир Путин назвал катастрофу трагедией, а самого Пригожина — человеком «сложной судьбы», но талантливым бизнесменом. Крушение бизнес-джета произошло спустя два месяца после «марша справедливости» на Москву, который объявил Пригожин в конце июня. Тогда ФСБ возбудила дело о призыве к мятежу, но его закрыли после переговоров с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко. 24 июня Путин сравнил действия Пригожина с ударом в спину и 1917 годом. Бизнесмена похоронили в Санкт-Петербурге 29 августа, церемония прошла в «закрытом формате». Сотрудник кладбища заявил, что родственники «просили это дело не афишировать».

Кто расследует крушение

Расследование уголовного дела о гибели людей, летевших на бизнес-джете Пригожина, поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК Ивану Сибуле. Он занимался громкими делами о крушениях самолетов, в том числе авиакатастрофой в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, и катастрофой самолета Superjet 100 в Шереметьево в 2019-м. В обоих случаях расследованием причин этих происшествий занимался Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Именно он сформировал комиссию, в том числе с учетом в положений конвенции Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Именно МАК занимается организацией процесса расследования авиапроисшествий на территории России, следует из правительственного постановления 1998 года. Этим документом утверждены правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Но в комитете 30 августа сообщили, что он не проводит расследование катастрофы бизнес-джета. Представители МАКа не входят в комиссию Росавиации, утверждает источник РБК, близкий к комитету.

Следственный комитет в рамках своего расследования катастрофы ищет виновных, Росавиация — причину авиационного происшествия, указывает адвокат Игорь Трунов, который участвовал в рассмотрении 15 дел о крушениях самолетов, в том числе лайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году в результате теракта. «При этом оба ведомства проводят летную экспертизу, получают результаты «черных ящиков», проводят анализ частей самолета и др. Если есть наличие взрывчатки, СК проводит взрывотехнические экспертизы», — поясняет он. Но сравнивать значимость двух расследований неуместно, замечает юрист: важно разобраться и с причинами авиакатастрофы, и наказать виновных. «Однако для суда приоритетней расследование СК, потому что расследование авиавластей не может фигурировать как доказательство. На него можно ссылаться в части каких-то нюансов», — говорит Трунов. Первостепенное значение для суда будет иметь именно следствие по уголовному делу, так как авиационные власти не наделены полномочиями признавать потерпевшими кого-либо, соглашается партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Почему расследованием занялась Росавиация

При расследовании авиационных происшествий важно, чтобы орган, сформировавший комиссию, был беспристрастным, а также имел возможность проводить работу независимо, говорит авиационный эксперт Григорий Померанцев. МАК полностью соответствует этой роли для расследования авиапроисшествий: комитет располагает всеми компетенциями и необходимыми экспертами с узкоспециализированными знаниями, полагает он.

Ранее Росавиация хотела взять на себя функцию расследовательского органа, напоминает основатель сервиса по безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. В 2020 году Минтранс разработал соответствующий проект новых правил. РБК обратился за комментариями в пресс-службы кабмина и Минтранса.

Среди возможных причин, почему комиссию по расследованию причин крушения сформировала Росавиация, Трунов называет особенность пассажиров разбившегося бизнес-джета. «На борту были люди, которые постоянно при оружии. В аэропорту их, конечно, не проверяли и не просили сдать все предметы, запрещенные к провозу на борту», — допускает он. При этом по первым смывам, которые делаются после катастрофы, становится ясно: была ли взрывчатка; если да, то какая; снаружи или внутри. «Возможно, за первые два часа все стало ясно и встал вопрос, при чем тут МАК. <...> То есть вывод [о причинах катастрофы] мог быть очевиден изначально, поэтому МАК не привлекли», — сказал адвокат.

Почему Россия отказалась от участия иностранцев

Постановление правительства, касающееся расследования авиационных происшествий, разработано с учетом стандартов и рекомендаций Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Но после начала специальной военной операции России на Украине против российской авиаотрасли были введены международные санкции, к примеру сделавшие невозможными поставку самолетов, запчастей, полеты российских авиакомпаний в ЕС и другие страны. На этом фоне ICAO сначала заявила о «существенных опасениях» в сфере безопасности полетов российской гражданской авиации, а потом Россию не переизбрали в совет организации.



В соответствии с Чикагской конвенцией, представители государства-изготовителя воздушного судна имеют право участвовать в расследовании авиапроисшествий, говорил в феврале 2023 года РБК руководитель Росавиации Александр Нерадько, отвечая на вопрос о готовности западных авиапроизводителей в условиях санкций к сотрудничеству в случае возможных катастроф в России. «[Но] право — это не обязанность. Они могут воспользоваться своим правом, а могут не воспользоваться. Я за них не могу сказать. Но предполагаю, что воспользуются, потому что это репутация», — отметил он.

В бразильском центре по исследованию и предотвращению авиационных происшествий CENIPA (в этой стране был произведен разбившийся самолет Embraer) сначала говорили о готовности присоединиться к расследованию катастрофы, если будет приглашение Москвы, а следствие будет идти в соответствии с международными правилами. Но уже 30 августа там заявили, что Россия пока решила самостоятельно расследовать причину катастрофы. По Чикагской конвенции регулирование воздушного транспорта, включая надзор за безопасностью полетов, является строгой и исключительной обязанностью суверенного государства, сообщил РБК представитель ICAO Уильям Райллант-Кларк, отказавшись комментировать вопросы обмена информацией между Россией и Бразилией, так как эта тема выходит за рамки мандата организации.



«Данный случай — экстраординарный ввиду политической подоплеки, каковым является также и решение не проводить расследование в международном формате», — замечает Померанцев. По словам авиационного эксперта Юрия Пригородова, порядок использования расследовательского стандарта ICAO определяется правительством России, тем более в случае авиапроисшествия на внутренних авиалиниях. Решение не проводить расследование в международном формате принято на фоне опубликованного ранее официального заявления Embraer о том, что компания-производитель прекратила обслуживать этот конкретный самолет в 2019 году из-за санкций, обращает внимание Померанцев. «Очевидно, было бы абсурдным участие в расследовании катастрофы специалистов компании, отказавшейся по политическим мотивам обслуживать конкретно этот самолет уже на протяжении нескольких лет», — полагает он.

К таким расследованиям, как правило, привлекают производителя воздушного судна, потому что он может знать тонкости и нюансы работы систем, которые не отражены в документах, например, в руководстве по полетной эксплуатации и техническому обслуживанию, говорит вице-президент Профсоюза летного состава России Олег Буленков. В обычной ситуации участие в специалистов Embraer было бы важным и необходимым для получения более полных, объективных результатов, соглашается Померанцев. Но техническое состояние самолета не будет иметь решающего значения для расследователей, если причиной крушения будет признан теракт, замечает Горбунов.