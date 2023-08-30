Россия отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Бразилия предложила России совместно расследовать крушение самолета Пригожина, так как борт был произведен бразильской компанией. Москва решила изучить улики самостоятельно

Фото: Reuters

Россия уведомила о решении не расследовать обстоятельства крупшения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в соответствии с международными стандартами «в данный момент», пишет Reuters со ссылкой на Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).

Ранее CENIPA в целях повышения безопасности полетов объявил о готовности присоединиться к расследованию катастрофы, если поступит приглашение Москвы, а следствие будет идти в соответствии с международными правилами.

Потерпевший крушение самолет Embraer Legacy 600 был произведен в Бразилии. Однако катастрофа произошла на внутреннем рейсе, следовательно, на него не распространяются международные правила, известные в отрасли под названием «Приложение 13». В нем подробно описаны международные стандарты и рекомендуемая практика по расследованию авиапроисшествий.

РБК направил запросы в пресс-службы Росавиации и Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Российская сторона не обязана соглашаться, «им только рекомендовано это сделать», — заявил глава CENIPA Марсело Морено. Он отметил, что участие было бы дистанционным.

В эксплуатации сейчас находятся 802 самолет Embraer вместимостью от 37 до 50 пассажиров, которые построены на той же платформе, что и джет Пригожина, это подогревает интерес Бразилии к расследованию катастрофы, объясняет Reuters.

Опрошенные Reuters бывшие следователи считают, что Москве следует согласиться на помощь Бразилии из-за подозрений в причастности к крушению российских властей. «Если они этого не сделают, то это верный признак того, что прозрачного расследования не будет», — оценил бывший американский следователь по авиакатастрофам Джефф Гуззетти.

Кремль отрицает причастность к произошедшему, настаивая, что вокруг трагедии «очень много спекуляций». «Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла <...>. Все это ложь абсолютно. Здесь, конечно, освещая эту проблематику, нужно все-таки исключительно основываться на фактах», — заявил представитель президента Дмитрий Песков. Он добавил, что факты выяснит следствие, а президент подчеркивал решение дождаться его выводов.

Самолет Пригожина потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа, спустя два месяца после попытки военного мятежа. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Все десять человек на борту погибли. По данным Росавиации, в списке пассажиров были сам бизнесмен, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, несколько бойцов ЧВК, гендиректор связанной со структурами Пригожина ЗАО «Нева» Валерий Чекалов и три члена экипажа.

СК по итогам молекулярно-генетических экспертиз подтвердил, что тела принадлежат людям из списка.



По факту авиакатастрофы заведено дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы, рассказал, что знал Пригожина «очень давно, с начала 1990-х годов», и назвал его талантливым человеком и бизнесменом со сложной судьбой, допускавшим серьезные ошибки.