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В Тверской области разбился самолет

В Тверской области разбился самолет
Самолет упал на северо-западе Тверской области, погибли 10 человек. Собчак и Baza со ссылкой на источники пишут, что судно принадлежало основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину

В Тверской области под селом Куженкино разбился самолет, видео с места публикуют телеграм-каналы Baza и Mash.

На опубликованных видео видно, как воздушное судно резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым.

По данным Baza, речь идет о бизнес-джете Embraer. Ксения Собчак со ссылкой на источники, а также Baza пишут, что бортовой номер самолета — RA-02795, судно принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Собчак отмечает, что неизвестно, был ли бизнесмен на борту.

Позже МЧС России сообщило, что на борту упавшего частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились 10 человек (из них 3 члена экипажа). «По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли, — сообщили в пресс-службе.

В Тверской области разбился самолет
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Илья Пламенев Илья Пламенев
Тверская область самолет ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
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