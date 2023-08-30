МАК заявил, что не занимается расследованием крушения самолета Пригожина

МАК заявил, что не расследует крушение самолета Пригожина и не комментирует его

Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, село Куженкино, Тверская область, 24 августа 2023 г. (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Межгосударственный авиационный комитет не занимается расследованием крушения бизнес-джета, на борту которого был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, и не комментирует произошедшее. Об этом говорится в публикации МАК.

«В настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном «Embraer Legacy» 23 августа 2023 г. в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Самолет Пригожина потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа, спустя два месяца после попытки военного мятежа. Джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Все десять человек на борту погибли. По данным Росавиации, в списке пассажиров были сам бизнесмен, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, несколько бойцов ЧВК, гендиректор связанной со структурами Пригожина ЗАО «Нева» Валерий Чекалов и три члена экипажа. СК по итогам молекулярно-генетических экспертиз подтвердил, что тела принадлежат людям из списка.

По факту авиакатастрофы заведено дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Вести дело поручили следователю Ивану Сибуле, который расследовал крушение бизнес-джета во Внуково в 2014-м, где погиб глава Total Кристоф де Маржери, и аварию с SSJ100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек.

Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) 30 августа сообщил, что Россия уведомила о решении не расследовать обстоятельства крушения в соответствии с международными стандартами «в данный момент».

Материал дополняется.