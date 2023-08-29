Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге

Прощание с Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате, все желающие проститься с ним могут посетить Пороховское кладбище, сообщила пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер"

Мемориал Евгению Пригожину на улице Варварка в Москве, 25 августа 2023 г. (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, самолет которого потерпел крушение 23 августа, похоронили на Пороховском кладбище. Об этом сообщила его пресс-служба в телеграм-канале.

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — говорится в сообщении.

До этого место прощания не раскрывалось.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил присутствие Владимира Путина на похоронах Пригожина.

«Все-таки решение на этот счет принимается родными, близкими, здесь не можем что-либо говорить без них», — заявил пресс-секретарь президента.

Бизнес-джет Embraer-135 Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа. Самолет летел из Москвы в Петербург, он рухнул близ населенного пункта Куженкино на северо-западе Тверской области. Все десять человек на борту погибли. Три дня спустя Следственный комитет по итогам молекулярно-генетических экспертиз подтвердил, что обнаруженные на месте крушения тела принадлежат людям из заявленного полетного списка. По данным Росавиации, помимо Пригожина, это командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, несколько бойцов ЧВК, гендиректор связанной со структурами Пригожина ЗАО «Нева» Валерий Чекалов и три члена экипажа.



По факту авиакатастрофы заведено дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В числе причин крушения, по данным источника РБК, следователи рассматривают в том числе внешнее воздействие.



На следующий день после крушения Путин выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы, рассказал, что знал Пригожина «очень давно, с начала 1990-х годов», и назвал его талантливым человеком и бизнесменом со сложной судьбой, допускавшим серьезные ошибки. По словам Путина, погибшие внесли существенный вклад в общее дело «борьбы с неонацистским режимом на Украине». ЧВК «Вагнер» активно участвовала в военных действиях; в частности, как отмечал Пригожин, именно его бойцы взяли Бахмут (Артемовск), при этом потеряв около 20 тыс. человек. Вагнеровцы перестали участвовать в боях на Украине незадолго до неудавшейся попытки мятежа Пригожина в конце июня.