МАК в отчете о посадке лайнера на кукурузное поле назвал ошибки пилотов

Демонтаж самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», Московская область, 21 августа 2019 г. (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Причиной жесткой посадки самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в кукурузном поле в августе 2019 года стали чайки, попавшие в двигатели. Об этом говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о происшествии, передает ТАСС. Действия пилотов в этой ситуации носили хаотичный характер.

Самолет совершал рейс Москва — Симферополь. В документе говорится, что «авиационное происшествие» случилось в результате столкновения самолета со стаей чаек. Масса некоторых из птиц превышала килограмм. Это привело к механическим повреждениям обоих двигателей и невозможности продолжения полета «при фактической конфигурации самолета (неубранное положение шасси) и вынужденному приземлению вне аэродрома».

После столкновения с птицами двигатели продолжали работать, но их общая тяга была меньше, чем требуется для взлета. Экипаж перевел двигатели в режим «взлет — уход на второй круг», в связи с чем тяга почти достигла нужного для набора высоты значения. Однако после этого один из двигателей был переведен на малый газ, из-за чего суммарная тяга обеих силовых установок снова упала. В отчете МАК отмечается, что пилоты находились в состоянии психологической нагрузки и имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности».

В документе говорится, что пилоты не сделали ни одного из предусмотренных для подобных ситуаций действий: не убрали шасси и не сверялись с показаниями директорной стрелки по тангажу. «Центрирование бета-таргет не производилось, усилия на педалях перед включением автопилота не триммировались», — уточнили в МАК.

В 2019 году при вылете из аэропорта Жуковский в двигатели пассажирского самолета «произошло многочисленное попадание птиц», как объясняли в «Уральских авиалиниях». В Росавиации РБК уточнили, что столкновение со стаей чаек произошло после отрыва от взлетно-посадочной полосы. В результате аварии экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы. По итогу посадки у A321 было повреждено крыло, лайнер лег брюхом на траву. На борту находились 233 человека, никто не погиб, за помощью обратились 75 человек. 16 августа президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили A321 на кукурузное поле, звание Героя России.