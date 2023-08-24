branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 102,47 (+0,23) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 94,4 (-0,04) Инвестиции, 17:33
Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу US Open Спорт, 20:25
В Emirates опровергли сообщения о прекращении полетов в Россию Бизнес, 20:18
Акции Globaltruck за три дня подорожали на 25% без видимых причин Инвестиции, 20:15
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное Общество, 20:00
Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по самолету Пригожина Политика, 19:53
Американцы потребовали доступ на слушания по допинговому делу Валиевой Спорт, 19:51
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Что Путин сказал о крушении самолета Пригожина. Видео Политика, 19:35
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Пригожина Политика, 19:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:32
Ударившему девушку мигранту вменили вместо хулиганства разжигание вражды Общество, 19:27
Сестра Мирры Андреевой вышла в финал квалификации US Open Спорт, 19:14
«Дочка» РЖД показала макет нового вагона СВ Общество, 19:13
ESG-содружество: как развивается ESG в странах СНГ Тренды, 19:13
Катастрофа самолета Пригожина ,  
0 

Путин назвал Пригожина талантливым человеком сложной судьбы

Путин назвал Пригожина талантливым человеком и бизнесменом
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Пригожин умел добиваться результатов и для себя, и для общего дела, сказал президент. Были в жизни бизнесмена и серьезные ошибки, отметил Путин. Самолет, в котором был Пригожин, упал в Тверской области 23 августа

Путин назвал Пригожина талантливым человеком сложной судьбы
Video

Президент России Владимир Путин назвал трагедией крушение самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Об этом глава государства заявил на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить свои искренние соболезнования семьям всех погибших», — сказал он.

Первичные данные говорят о том, что на борту находились представители ЧВК «Вагнер», отметил Путин. «Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал глава государства.

«Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — добавил Путин.

Два месяца назад, 23 июня, Пригожин, ЧВК «Вагнер» которого принимала участие в военной операции на Украине, обвинил Минобороны в ударе по лагерю частной военной компании (министерство это опровергло и назвало обвинения провокацией), а на следующий день объявил о блокировке штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» и ее техника начали движение в сторону Москвы, однако после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин решил развернуть их. Дело против бизнесмена закрыли, а также позволили ему выехать в Белоруссию. Позднее Пригожин приезжал в Россию.

Президент Путин события 23–24 июня называл попыткой мятежа. «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это», — говорил глава государства.

Пригожин работал не только в России, но и за границей, в частности в Африке, сказал президент. Бизнесмен там занимался нефтью, газом, драгоценными металлами.

Путин сказал, что, по его данным, в день авиакатастрофы Пригожин вернулся из Африки, встречался в России с официальными лицами.

«Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета [Александр Бастрыкин], они уже начали предварительное расследование этого происшествия, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, здесь нет никаких сомнений», — сообщил глава государства.

Сейчас проводят технические экспертизы, на это нужно какое-то время, добавил Путин.

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), сообщала Росавиация. Все пассажиры и члены экипажа погибли, заявили в МЧС.

Тела на месте крушения нашли и отправили на экспертизу. Визуально они не поддаются опознанию, писала «Фонтанка», будет проведена генетическая экспертиза.

По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает различные версии, в том числе о «внешнем воздействии», говорил источник РБК.

В прошлом были случаи, когда Пригожина объявляли погибшим. Так, была информация о том, что он находился в потерпевшем в 2019 году крушение в Конго самолете Ан-72, но позднее это не подтвердилось.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин Евгений Пригожин авиакатастрофа
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное
Общество
Зеленский заявил о непричастности Украины к крушению самолета Пригожина
Политика
Дочь погибшего пилота рассказала, что он много лет работал с Пригожиным
Политика