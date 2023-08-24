Путин назвал Пригожина талантливым человеком сложной судьбы

Пригожин умел добиваться результатов и для себя, и для общего дела, сказал президент. Были в жизни бизнесмена и серьезные ошибки, отметил Путин. Самолет, в котором был Пригожин, упал в Тверской области 23 августа

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Президент России Владимир Путин назвал трагедией крушение самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Об этом глава государства заявил на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить свои искренние соболезнования семьям всех погибших», — сказал он.

Первичные данные говорят о том, что на борту находились представители ЧВК «Вагнер», отметил Путин. «Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал глава государства.

«Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — добавил Путин.

Два месяца назад, 23 июня, Пригожин, ЧВК «Вагнер» которого принимала участие в военной операции на Украине, обвинил Минобороны в ударе по лагерю частной военной компании (министерство это опровергло и назвало обвинения провокацией), а на следующий день объявил о блокировке штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 24 июня силы ЧВК «Вагнер» и ее техника начали движение в сторону Москвы, однако после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин решил развернуть их. Дело против бизнесмена закрыли, а также позволили ему выехать в Белоруссию. Позднее Пригожин приезжал в Россию. Президент Путин события 23–24 июня называл попыткой мятежа. «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это», — говорил глава государства.

Пригожин работал не только в России, но и за границей, в частности в Африке, сказал президент. Бизнесмен там занимался нефтью, газом, драгоценными металлами.

Путин сказал, что, по его данным, в день авиакатастрофы Пригожин вернулся из Африки, встречался в России с официальными лицами.

«Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета [Александр Бастрыкин], они уже начали предварительное расследование этого происшествия, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, здесь нет никаких сомнений», — сообщил глава государства.

Сейчас проводят технические экспертизы, на это нужно какое-то время, добавил Путин.

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), сообщала Росавиация. Все пассажиры и члены экипажа погибли, заявили в МЧС.

Тела на месте крушения нашли и отправили на экспертизу. Визуально они не поддаются опознанию, писала «Фонтанка», будет проведена генетическая экспертиза.

По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает различные версии, в том числе о «внешнем воздействии», говорил источник РБК.

В прошлом были случаи, когда Пригожина объявляли погибшим. Так, была информация о том, что он находился в потерпевшем в 2019 году крушение в Конго самолете Ан-72, но позднее это не подтвердилось.