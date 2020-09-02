Захарова заявила об отсутствии фактуры в данных ФРГ о Навальном

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что заявление ФРГ об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального не имеют «фактуры». Об этом она сообщила в эфире передачи «60 минут» на «России 1».

«Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, наши партнеры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры», — сказала она.

Материал дополняется