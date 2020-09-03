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США заподозрили Россию в распространении слухов о здоровье Байдена

Разведка подготовила доклад, в котором утверждается о «нападках» России на психическое здоровье Байдена, чтобы повлиять на исход выборов. В июле документ должны были направить властям штатов и городов США, но его рассылку отложили
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Разведка США подготовила доклад о попытках России распространить дезинформацию о психическом здоровье бывшего вице-президента США, кандидата на пост главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на проект документа.

По данным телеканала, в начале июля проект доклада представили на рассмотрение юридическому отделу и пресс-службе Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. В нем, как сообщает ABC, упоминаются попытки Ирана и Китая критиковать действующего президента Дональда Трампа, но основное внимание уделяется «нападкам» России на психическое здоровье Байдена.

В частности, отмечается в нем, аналитики с «высокой степенью уверенности» говорят, что российские представители, используя «враждебное влияние», «будут продолжать очернять кандидатов в президенты, утверждая, что их плохое психическое или физическое здоровье может повлиять на исход выборов 2020 года».

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В качестве примера подобной дезинформации авторы доклада приводят статью о Байдене, опубликованную в марте на «российском прокси-сайте». В этом материале, как пишет ABC, «опровергаются утверждения СМИ о том, что ошибки в речи кандидата вызваны заиканием, вместо этого утверждается, что они являются симптомами деменции».

Документ не предназначен для широкой публикации, но 9 июля его должны были разослать властям американских штатов и городов, а также распространить среди правоохранительных служб. Однако по прошествии двух месяцев этого так и не было сделано. По данным ABC, глава администрации МВБ Джон Гунтанис попросил отложить распространение доклада до согласования с и. о. главы ведомства Чедом Вулфом.

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Представитель министерства заявил телекомпании, что сейчас текст документа не соответствует стандартам ведомства. По его словам, в докладе «не хватает необходимого контекста и доказательств для более широкого распространения».

Сотрудник предвыборной кампании Трампа Тим Мерто заявил, что штаб кандидата «не нуждается в иностранном вмешательстве». «Президент Трамп честно обойдет Джо Байдена», — считает он. Соратники Байдена в свою очередь убеждены, что Трамп намерен «манипулировать и утаивать разведданные в политических целях». «Он [Трамп] не позволяет разведывательному сообществу делиться с федеральными и государственными правоохранительными органами важнейшим открытием: Россия распространяет ложные и непристойные утверждения о здоровье Джо Байдена, которые совпадают с постоянными атаками самого Трампа», — заявил представитель штаба кандидата от демократов Эндрю Бейтс.

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На прошлой неделе стало известно, что разведка США по решению Трампа перестала проводить для членов комитетов по разведке конгресса брифинги о безопасности во время выборов и попытках вмешательства в них. Трамп объяснил это тем, что члены комитетов сливали полученную информацию. Байден, в свою очередь, убежден, что решение вызвано стремлением американского лидера скрыть факт помощи, поступающей от президента России Владимира Путина. 

В США неоднократно обвиняли Россию в намерении вмешаться в выборы президента, Россия это опровергала. В частности, в феврале NYT написала со ссылкой на доклад разведки, что Москва намерена подорвать доверие к американской избирательной системе в ходе кампании этого года. В Кремле назвали такие сообщения параноидальными и отметили, что по мере приближения к выборам их будет появляться больше.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Джо Байден, дезинформация
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