США заподозрили Россию в распространении слухов о здоровье Байдена

Разведка подготовила доклад, в котором утверждается о «нападках» России на психическое здоровье Байдена, чтобы повлиять на исход выборов. В июле документ должны были направить властям штатов и городов США, но его рассылку отложили

Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Разведка США подготовила доклад о попытках России распространить дезинформацию о психическом здоровье бывшего вице-президента США, кандидата на пост главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на проект документа.

По данным телеканала, в начале июля проект доклада представили на рассмотрение юридическому отделу и пресс-службе Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. В нем, как сообщает ABC, упоминаются попытки Ирана и Китая критиковать действующего президента Дональда Трампа, но основное внимание уделяется «нападкам» России на психическое здоровье Байдена.

В частности, отмечается в нем, аналитики с «высокой степенью уверенности» говорят, что российские представители, используя «враждебное влияние», «будут продолжать очернять кандидатов в президенты, утверждая, что их плохое психическое или физическое здоровье может повлиять на исход выборов 2020 года».

В качестве примера подобной дезинформации авторы доклада приводят статью о Байдене, опубликованную в марте на «российском прокси-сайте». В этом материале, как пишет ABC, «опровергаются утверждения СМИ о том, что ошибки в речи кандидата вызваны заиканием, вместо этого утверждается, что они являются симптомами деменции».