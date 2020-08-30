Байден счел отмену брифингов попыткой скрыть помощь Путина Трампу

Разведка США отменила брифинги для конгрессменов о безопасности выборов президента для того, чтобы скрыть помощь, которую президент России Владимир Путин оказывает Дональду Трампу в переизбрании на должность президента США. Такое мнение высказал кандидат в президенты от демократов Джо Байден, заявление опубликовано на его сайте.

«Вывод может быть только один: Трамп надеется, что Владимир Путин еще раз продвинет его кандидатуру или скроет его ужасающие промахи в руководстве страной во время многочисленных кризисов, с которыми мы сталкиваемся. И он не хочет, чтобы американцы знали, какие шаги предпринимает Владимир Путин для того, чтобы он был переизбран или почему Путин стремится вмешаться <...>», — заявил Байден.

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