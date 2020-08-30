Трамп объяснил отмену брифингов по вмешательству в выборы утечками

Разведка США больше не будет проводить брифинги о безопасности во время ноябрьских выборов президента и попытках вмешательства в них для членов комитетов по разведке конгресса. Как пояснил президент Дональд Трамп, решение было принято из-за того, что члены комитетов «сливали» полученную информацию. Видео выступления Трампа, во время которого он делает соответствующее сообщение, опубликовал C-Span.

О том, что брифинги отменяются, ранее сообщили СМИ. Как писал NBC News со ссылкой на сотрудника разведки, решение было принято администрацией Трампа.

Издание отмечало, что члены комитетов по-прежнему будут иметь доступ к секретным письменным отчетам, однако отмена брифингов значит, что они не смогут лично задавать уточняющие вопросы. NBC News называет отказ от личных брифингов по безопасности на выборах беспрецедентным шагом.

«Директор [Национальной разведки США Джон] Рэтклифф предоставлял комитету [по разведке] информацию, и информация «утекала». Был ли это ушлый [глава комитета по разведке палаты представителей Адам] Шифф или кто-то другой. Они сливают информацию. <...> Что еще хуже, они сливают неверную информацию. Он (Рэтклифф — РБК.) устал от этого. Он хочет делать это в другой форме», — пояснил Трамп.

Материал дополняется.