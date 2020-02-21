Политика , 21 фев, 03:57
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NYT узнала о докладе разведки США про помощь России в переизбрании Трампа
Сотрудники разведывательных служб США предупредили Палату представителей (контролируется демократами) о намерении России вмешаться в ход выборов 2020 года с тем, чтобы нынешнего президента Дональда Трампа переизбрали. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пять человек, знакомых с докладом.
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