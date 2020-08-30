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Пелоси заявила об активно вмешивающейся в выборы президента США России

Россия предпринимает активные действия для вмешательства в выборы президента США, заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее совместное заявление с главой комитета по разведке палаты Адамом Шиффом было опубликовано на сайте спикера.

В нем политики отреагировали на заявление разведки о прекращении брифингов по безопасности во время выборов, а также по вмешательству в выборный процесс. Отказ от брифингов также подтвердил президент США Дональд Трамп.

Пелоси и Шифф раскритиковали инициативу и заявили, что она демонстрирует желание Трампа и его команды скрыть важную информацию от конгресса и американцев.

«Вместо прозрачности администрация Трампа <...> уже пыталась продвигать ложную версию об эквивалентности интересов нескольких стран на выборах США. Цели и действия России, Китая и Ирана не совпадают. Только одна страна — Россия — активно предпринимает ряд мер для того, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить тот результат, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам», — сообщили Пелоси и Шифф.

Материал дополняется.

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