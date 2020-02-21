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Выборы в США ,  
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Кремль назвал параноидальными сообщения о вмешательстве России в выборы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сообщения о «вмешательстве» России в выборы президента США не имеют ничего общего с действительностью, однако к грядущим выборам они будут появляться все чаще. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал публикацию газеты The New York Times со ссылкой на знакомых с данными разведки источников, сообщившей о планах России помочь переизбраться действующему президенту США Дональду Трампу.

«Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам», — заявил Песков.

В материале NYT говорилось, что Москва хочет подорвать доверие к американской избирательной системе в ходе кампании этого года, во время которой она планирует вмешиваться как в выборы в целом, так и в праймериз демократов. Россия, по информации газеты, будет использовать новые методы кибервмешательства. В частности, ее спецслужбы работают над тем, чтобы «заставить американцев» распространять дезинформацию, а само вмешательство якобы планируется вести с серверов, находящихся в США, а также замаскировать под атаки из Тегерана.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Теги: вмешательство России в выборы, кибератаки, Дмитрий Песков
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