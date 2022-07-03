Мэр Белгорода сообщил о повреждении 72 домов при обстреле

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде 72 дома получили повреждения в результате обстрела. Об этом сообщил мэр города Антон Иванов в Telegram.

По данным на 16:00, жители сообщили о повреждении 26 многоквартирных домов на улицах Попова, Чумичова, Маяковского, Садовой и Мичурина. Пострадали 353 квартиры, в основном речь идет о повреждениях окон.

Кроме того, повреждения получили 46 домов в частном секторе на улицах Маяковского, Павлова, Попова, Чумичова и в Садовом проезде. Власти зафиксировали повреждения кровли, ограждений и стен.

Мэрия Белгорода закрепила ответственных за каждым многоквартирным домом, пообещала закрыть поврежденные окна пленкой, а затем провести ремонтные работы.

В ночь на 3 июля, на фоне военной операции России на Украине, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал о «серии громких звуков» и предположил, что сработала система противовоздушной обороны. Позже Минобороны заявило, что ночью Украина нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода. В ведомстве сообщили, что ракеты сбили, но обломки одной из них упали на жилой дом.

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В результате ударов в Белгороде погибли четыре человека, в том числе трое граждан Украины и один россиянин. Еще четверо пострадали, двое из них — десятилетний ребенок и мужчина — в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и контузию глазных яблок, при этом отметив, что угрозы потери зрения нет.

Власти региона выплатят раненым жителям по 500 тыс. руб. из областного бюджета и по их желанию отправят в санаторий. Родственники погибшего россиянина получат 3 млн руб. из резервного фонда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц группой лиц общеопасным способом и о покушении на это правонарушение (п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 УК). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.