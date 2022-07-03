СК завел дело после обстрела Белгорода
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.
«В результате действий украинских силовиков погибли человека, 2 пропали без вести, в том числе 1 ребенок, 4 мирных жителя ранены, в том числе 1 ребенок, повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено 1 домовладение», — говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что следователи намерены установить конкретных лиц среди украинских силовиков, причастных к обстрелу. Дела заведены по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом и покушении на это правонарушение (п.п.«а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). В качестве предельной меры наказания статья предусматривает пожизненное лишение свободы.
Речь идет об обстреле города, произошедшем в ночь на 3 июля. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил ночью о «серии громких звуков», предположив, что они вызваны работой ПВО. В российском Минобороны позднее заявили о «преднамеренном ударе» по жилым кварталам украинскими силами, обстрел по данным ведомства, был произведен ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Средства ПВО сбили ракеты, однако их обломки упали на жилой дом, добавили в министерстве.
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