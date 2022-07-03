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МИД России пригрозил «западным кураторам» Киева после удара по Белгороду

Действия украинских властей не просто согласованы с «западными кураторами», а подсказаны ими, заявила после ракетных ударов по Белгороду официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Атакой на Белгород «западные кураторы» Украины стремятся подтолкнуть Россию к ответным ударам, чтобы еще больше раскрутить «антироссийскую истерию», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — сказала Захарова.

В ночь на 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «серии громких звуков» в Белгороде. Позже Минобороны заявило, что Украина нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода. Системы ПВО сбили ракеты, а их обломки упали на жилой дом, уточнили в министерстве.

В результате произошедшего погибли четыре человека — один россиянин и трое граждан Украины, пострадали четверо, включая 10-летнего ребенка. Родные погибших получат по 3 млн руб., раненые — по 500 тыс. руб. и при желании будут отправлены в санаторий.

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Помимо погибших и раненых 21 многоквартирный и 40 частных домов оказались повреждены. Областные власти оценивают ущерб и при необходимости готовы отправить нуждающихся в пункты временного размещения, сообщил Гладков.

Власти приграничных регионов не раз заявляли об атаках со стороны Украины. В апреле в Белгородской области в результате удара двух украинских вертолетов загорелась нефтебаза в Белгороде. Никто не пострадал, жителей близлежащих улиц пришлось эвакуировать, на тушение ушли сутки. В конце мая Гладков сообщал об обстреле села Журавлевка, в результате которого погибла женщина.

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В мае губернатор Курской области Роман Старовойт несколько раз сообщал об обстрелах приграничного поселка Теткино, в результате очередного обстрела в начале июня был поврежден мост и территория сахарного завода. Минобороны направило в регион дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности области. В июне обстрелам в Курской области подверглись пограничный пункт «Крупец» и село Гордеевка. 2 июля власти области сообщили, что в районе Теткино российские военные ведут огонь по выявленным целям в рамках спецоперации.

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Теги
Кирилл Соколов
Белгород Точка-У Военная операция на Украине Мария Захарова
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