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При ударе по Белгороду погиб один россиянин и три гражданина Украины

Губернатор Гладков: при ударе по Белгороду погибли четыре человека, среди них три украинца
Пострадали четыре человека, их жизни ничего не угрожает. Удар был нанесен ночью: по данным Минобороны, Украина выпустила по городу три ракеты «Точка-У», их сбили, обломки одной из ракет упали на жилой дом
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

При ракетном ударе по Белгороду погибли четыре человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, еще четверо пострадали, их жизни ничего не угрожает.

«Один из них — гражданин Российской Федерации. Трое — граждане Украины», — добавил Гладков. Ранее глава региона говорил о трех погибших и четырех пострадавших.

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Кроме того, в результате удара повреждены 21 многоквартирный и 40 частных домов. Сейчас местные власти оценивают ущерб, затраты по восстановлению разрушенных построек они возьмут на себя. Тем, кому это необходимо, будут предоставлены места временного размещения.

Губернатор добавил, что администрация постарается осуществить выплаты раненым и семьям погибших до конца следующей недели. Раненым выплатят по 500 тыс. руб. из областного бюджета и по их желанию отправят в санаторий. Родные погибших россиян получат по 3 млн руб. из резервного фонда.

Минобороны сообщило о ночном ударе ВСУ по Белгороду ракетами «Точка-У»
Политика

Гладков ночью сообщил о «серии громких звуков» в Белгороде, предположив, что в городе сработала система ПВО. Минобороны впоследствии заявило, что Украина нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода, средства ПВО сбили их, но обломки одной из ракет упали на жилой дом.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале написал, что в Белгороде обнаружили части ЗРК «Панцирь», который состоит на вооружении у российской армии, но которого нет на вооружении у ВСУ. ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет, что этот снаряд — на самом деле обломок ракеты ПВО.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Белгород Вячеслав Гладков
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