Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде

Глава Белгородской области сообщил о трех пострадавших — их доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Белгороде была слышна серия громких звуков, предположительно сработало ПВО. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте», — говорится в сообщении. Причины произошедшего выясняются.

По словам Гладкова, есть трое пострадавших — их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона выехал на место происшествия, пообещав позднее сообщить о подробностях.

Ранее, 25 июня, в Белгородской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 9 июля. Тогда Гладков поблагодарил правоохранительные органы за работу и призвал жителей быть бдительными.

Аналогичный режим на территории своих регионов продлили губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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Всего существует три уровня террористической опасности: повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»). На фоне спецоперации на Украине в граничащих с ней регионах начали вводить высокий уровень опасности в апреле. Старовойт объяснял, что причиной такого решения являются «возможные провокации со стороны украинских националистов».

Власти приграничных регионов России неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины. В Белгородской области в основном обстрелы приходились на села Нехотеевка, Журалёвка и Середа.

В Кремле призвали властей приграничных с Украиной регионов принять меры дополнительной безопасности. «Все остальные меры — это те меры, о которых могут говорить наши военные», — добавил представитель российского президента Дмитрий Песков.