Последствия обстрела Белгорода. Фоторепортаж

Минобороны сообщило, что ночью ВСУ нанесли по городу удар ракетами «Точка-У». По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

В ночь на 3 июля Гладков рассказал о «серии громких звуков» в Белгороде, после которой, предположительно, сработала система ПВО. Были повреждены около 50 домов.

В Минобороны впоследствии заявили, что украиские силы запустили по городу три ракеты «Точка-У». Средства ПВО сбили их в воздухе, обломки одной из ракет упали на жилой дом.

По словам Гладкова, двое из пострадавших, десятилетний ребенок и мужчина, госпитализированы в тяжелом состоянии. Двух других медики осмотрели на месте.