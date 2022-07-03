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Последствия обстрела Белгорода. Фоторепортаж

Минобороны сообщило, что ночью ВСУ нанесли по городу удар ракетами «Точка-У». По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
В ночь на 3 июля Гладков рассказал о «серии громких звуков» в Белгороде, после которой, предположительно, сработала система ПВО. Были повреждены около 50 домов.
Фото:pervyj_bgd / VK
Фото: pervyj_bgd / VK
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
В Минобороны впоследствии заявили, что украиские силы запустили по городу три ракеты «Точка-У». Средства ПВО сбили их в воздухе, обломки одной из ракет упали на жилой дом.
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости
По словам Гладкова, двое из пострадавших, десятилетний ребенок и мужчина, госпитализированы в тяжелом состоянии. Двух других медики осмотрели на месте.
Фото:Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото:vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото:vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал ракетный удар преднамеренным и заявил, что он был направлен «против мирного гражданского населения российских городов».
Фото:Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото:Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Теги
мультимедиа Белгород обстрел Вячеслав Гладков
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