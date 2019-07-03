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Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Политика ,  
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Путин подписал указ о приостановке ДРСМД
Действие ограничивающего дальность ракет договора, подписанного Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, приостановлено с 3 июля
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в законе, который вступает в силу со дня опубликования.

Ранее этот закон одобрили Госдума и Совет Федерации. Принимать решение о возобновлении соглашения будет президент России.

Политика
НАТО договорилось об ответе на случай выхода России из договора о ракетах

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в ходе встречи на высшем уровне в США и вступил в силу 1 июня 1988 года. Документ обязывал участников ликвидировать все ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км, а также регулировал взаимные инспекции с целью контроля его соблюдения.

США регулярно упрекали Москву в нарушении ДРСМД с 2013 года. У России, как рассказывал замглавы МИДа Сергей Рябков, также были претензии к Вашингтону. По его словам, США игнорировали претензии российских дипломатов и военных к развитию беспилотных вооружений, а также проводили пуски ракет средней дальности под видом мишеней для систем ПРО, оправдывая это тем, что таким образом обкатывают свои защитные вооружения. Кроме того, МИД России указывал на размещение систем ПРО «Иджис Эшор» в Румынии и Польше. Такие системы потенциально могут запускать ракеты средней дальности «Томагавк».

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Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729


В начале февраля США в одностороннем порядке вышли из соглашения. Вашингтон считает, что нарушением ДРСМД послужила российская ракета 9М729: дальность ее полета, по мнению Вашингтона, входит в границы запрещенных договором 500–5500 км. 23 января Минобороны России продемонстрировало эту ракету иностранным военным, а также заявило, что дальность ее полета составляет 480 км. Госдеп назвал эту презентацию «смешной».

2 февраля Владимир Путин заявил, что Россия также приостановит свое участие в договоре в ответ на односторонние действия США.

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер, прибывший в Брюссель на встречу с коллегами по НАТО, заявил, что американская сторона «будет соблюдать ДРСМД до последней минуты его действия». «Если Москва решит выйти из договора, мы и наши союзники предпримем необходимые шаги и вступим в будущее вместе», — сказал он.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ДРСМД, ракеты, Дональд Трамп, Владимир Путин
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