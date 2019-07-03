Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на портале официальной правовой информации.
«Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в законе, который вступает в силу со дня опубликования.
Ранее этот закон одобрили Госдума и Совет Федерации. Принимать решение о возобновлении соглашения будет президент России.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в ходе встречи на высшем уровне в США и вступил в силу 1 июня 1988 года. Документ обязывал участников ликвидировать все ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км, а также регулировал взаимные инспекции с целью контроля его соблюдения.