Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

США регулярно упрекали Москву в нарушении ДРСМД с 2013 года. У России, как рассказывал замглавы МИДа Сергей Рябков, также были претензии к Вашингтону. По его словам, США игнорировали претензии российских дипломатов и военных к развитию беспилотных вооружений, а также проводили пуски ракет средней дальности под видом мишеней для систем ПРО, оправдывая это тем, что таким образом обкатывают свои защитные вооружения. Кроме того, МИД России указывал на размещение систем ПРО «Иджис Эшор» в Румынии и Польше. Такие системы потенциально могут запускать ракеты средней дальности «Томагавк».

В начале февраля США в одностороннем порядке вышли из соглашения. Вашингтон считает, что нарушением ДРСМД послужила российская ракета 9М729: дальность ее полета, по мнению Вашингтона, входит в границы запрещенных договором 500–5500 км. 23 января Минобороны России продемонстрировало эту ракету иностранным военным, а также заявило, что дальность ее полета составляет 480 км. Госдеп назвал эту презентацию «смешной».

2 февраля Владимир Путин заявил, что Россия также приостановит свое участие в договоре в ответ на односторонние действия США.

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер, прибывший в Брюссель на встречу с коллегами по НАТО, заявил, что американская сторона «будет соблюдать ДРСМД до последней минуты его действия». «Если Москва решит выйти из договора, мы и наши союзники предпримем необходимые шаги и вступим в будущее вместе», — сказал он.